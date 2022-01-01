Из сообщений местных средств информации узнал, что, согласно генеральному плану застройки Костаная, в городе будут реконструированы три квартала со сносом более сотни частных жилых домов и строительством на их местах многоэтажных домов вплоть до 18 этажей.

Первое впечатление от этой информации: задумка впечатляет, что наконец-то Костанай из состояния город-деревня превратится в современный город.

Второе впечатление: может получиться не город-сад, а каменные джунгли. При этом вспомнился эпизод из известного литературного произведения, когда жителям провинциального городка рисовали картину превращения их города в мировой шахматный центр под названием Нью-Васюки. Чем все закончилось, знают те, кто читал это произведение или видел одноименный фильм.

Третье впечатление: зачем Костанаю нужны 18-этажные небоскребы? Поскольку ответа на этот вопрос я нигде не нашел, то предположил, что местные чиновники хотят общаться со столичными чиновниками в пределах прямой видимости, поскольку последние обитают на «надцатых» этажах кривых небоскребов, качающихся на семи ветрах, и откуда с тоской смотрят вниз на землю с высоты птичьего полета.

И еще пришла идея: в городе Костанае есть инициативная группа «часовщиков», которая уже несколько лет отчаянно бьется за наше здоровье, подорванное, по их мнению, из-за того, что наш часовой пояс сдвинут на час не в ту сторону. Поэтому, учитывая их настойчивость, предложить им настоящее дело: выяснить влияние на здоровье человека длительного пребывания на 18-м этаже.

Заключение: город Костанай нужно перестраивать, благоустраивать в интересах жителей с привлечением для этого обладателей большого ума.

Сергей МЫЗИН, Костанай