Конкурс для владельцев полноприводных автомобилей

Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

Участник № 9 - Сергей ВАВИЛОВ (Костанай).

Стаж вождения: 9 лет. Автомобиль: BMW X5 E53. Цвет: черный. Пробег: 270 000 км. Год выпуска: 2004. Объем двигателя: 3 л, бензиновый. КПП: автоматическая.

В лесу Аманкарагая (Аулиекольский р-н). 8 октября 2021 г. / Фото из личного архива

- X5 E53 был мечтой детства, как и у многих мальчишек в школе, да и что скрывать, у многих взрослых мужчин по сей день эта легендарная машина не остается без внимания после выхода фильма «Бумер. Фильм второй» Петра Буслова. Это знают немногие, но BMW X5 Е53 стал первооткрывателем в мире паркетников с полным приводом. Конкуренцию ему составлял Mercedes-Benz ML, и после все мировые производители начали выпускать паркетники подобного типа под своей маркой.

Многие считают этот автомобиль полноценным внедорожником, но это немного не так: именно X5 E53 был сделан баварскими инженерами завода BMW с большим уклоном на спортивный автомобиль с хорошей динамикой для разгона, с отчетливым управлением, наделенным полным постоянным приводом X-Drive для лучшего распределения мощности крутящего момента, ну и лишь в остальном - для лучшего прохождения автомобиля на бездорожье.

BMW Сергея Вавилова на зимнем треке для дрифта Kostanay Ice Ring. 15 декабря 2021 г.

На автомобиле у меня установлено дополнительное оборудование: максимальный кожаный салон BMW Comfort, заводская выхлопная система Еisemann. Если посчастливится, в будущем оборудую систему HAMANN. Также установлены передний заводской защитный брус от BMW AG и спойлер от HAMANN. Планирую укомплектовать автомобиль максимальными опциями от заводского производителя BMW AG. Сейчас неторопливо довожу его состояние до идеала в свободное от личной работы время.

У меня были ситуации, когда нужно было приходить на помощь друзьям, вытаскивать машины из снежного плена, но, как правило, когда все это происходило, было совсем не до видеосъемок.

На Каратомарском водохранилище (район им. Б. Майлина). 28 июня 2022 г. / Фото из личного архива

Летом прошлого года я не мог остаться равнодушным к ситуации с поиском маленькой девочки, которая пропала в селе Жамбыл, объезжал все пустыри, поля, арыки и лесные опушки в надежде найти малышку целой и невредимой.

Автомобиль использую каждодневно по всем назначениям: в работе, в личных целях, также часто любим с моим четвероногим питомцем путешествовать на прогулки по местным окраинам природы нашей области.

В лесу за «Золотым Фазаном» (Костанайский р-н). 12 октября 2022 г.

Собаку зовут Балу, порода акита-ину - всем известная как Хатико. Пес у меня уже как год, забрал я его со сломанной лапой, выходил. Хозяева собаки не объявлялись уже больше года. Теперь так и живем не тужим, вместе всегда путешествуем на машине.

Сергей Вавилов: «С Балу мы любим путешествовать по окраинам нашей области» / Фото из личного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 9 Сергея Вавилова в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 8 апреля, до 11.00 воскресенья, 9 апреля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 6 апреля, до 10.00 понедельника, 10 апреля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 8 Олеси Логошиновачевской поступило 284 голоса.