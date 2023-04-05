Рецепт надежный, адаптирован корреспондентом «Нашей Газеты»

Шоколадное тесто с грушами - приятное сочетание / Фото Olga

Человек скромный, в связи с тем, что рецепт не авторский, решил не представляться. Но кулинары знают, как важно на деле опробовать то, что тиражируют блогеры, сопровождая умопомрачительно красивыми картинками. Делаешь по их рекомендациям и вдруг обнаруживаешь, что муки мало, тесто не подходит, а пирог за указанное время сгорает. Но этот шоколадный кекс с грушами у вас точно получится.

Кстати, практика показала, что как раз груш для того количества теста, что получается из указанных в интернет-рецепте ингредиентов, надо взять меньше: не пять, а три. Груши подходят сорта «конференция». Средней твердости. Не надо брать очень крупные. Перед закладкой в кекс груши надо очистить от кожуры, 10 минут проварить в сиропе (400 мл воды и 70 г сахара) и остудить. Кто любит сладкое, можно сахара в воду положить больше, чем указано в рецепте.

Груши подходят сорта «конференция» / Фото Olga

Тесто делается обычно, ничего сложного. Очень желателен миксер. Сначала до пены нужно взбить яйца с сахаром. Потом к ним добавить сметану и еще раз взбить. В отдельной посуде смешать муку, разрыхлитель и какао. Добавить сухую смесь к жидким продуктам, хорошенько перемешать. Теперь очередь растопленного сливочного масла. Завершающий аккорд - шоколад в тесто. Тоже можно добавить его больше, чем указано в рецепте. Шоколад ни растапливать, ни тереть на терке не надо. Добавляют, просто поломав или порезав на кусочки помельче. У нашего корреспондента в ход пошел рахатовский шоколад «Казахстанский». Тот, что в синей обертке.

Для выпечки кекса была приготовлена прямоугольная силиконовая форма. Ее требовалось смазать маслом, вылить туда тесто, поставить вертикально подготовленные груши и отправить в духовку.

Однако теста оказалось весьма немного, груши «стоя» торчали из него чуть не наполовину. Домашние смотрели на это с большим сомнением, и наш журналист принял решение: две груши были вдоль разрезаны на половинки, а одна небольшая все-таки пошла в тесто целиком.

Кекс пекся столько, сколько было указано в рецепте - около часа при температуре в 180 градусов. Готовность проверялась зубочисткой.

Все получилось. Десерт подали с мороженым, которое хорошо к нему подходило.

Десерт подали с мороженым, которое хорошо к нему подходило / Фото Olga

Ингредиенты

2 яйца, 150 г сахара, 100 г сметаны, 200 г муки, 30 г какао, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, 50 г темного (горького) шоколада, 3 средние груши.