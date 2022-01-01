Я являюсь индивидуальным предпринимателем, имею небольшой бизнес в сфере недвижимости. На днях получил по почте извещение от налогового управления о вызове для составления протокола за нарушение ст. 272 КоАП. Как оказалось, ранее они отправили мне уведомление в кабинет налогоплательщика о том, что мною не сдана налоговая отчетность. Когда же я явился к ним, мне сказали, что нужна моя ЭЦП и что протокол в отношении меня будет составляться в электронном формате. Я отказался, так как непонятно, для чего это нужно. Раньше ЭЦП никто не требовал. Можно ли получить разъяснение этих цифровых новшеств?

Гость, пользователь сайта

Комментарий

На вопрос отвечает начальник отдела управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Костанайской области Гульмира АЛКЕБАЕВА:

- Все уже привыкли к виду полицейского, патрулирующего дорогу и штрафующего нарушителей ПДД с помощью мобильного планшета. Но мало кто знает, что планшетами вооружились и специалисты санитарно-эпидемиологического контроля. Другие государственные органы при вызове правонарушителей сообщают о необходимости иметь при себе ЭЦП.

С начала 2020 года действуют внесенные в Кодекс об административных правонарушениях дополнения в части формы производства. Вестись оно может как в бумажной, так и в электронной формах (ст. 737-1 РК КоАП).

Последовательная цифровизация системы государственного управления затронула и правоохранительный, и судебный блоки. Наряду с досудебным расследованием уголовных правонарушений внедряется модель электронного административного дела.

На первоначальном этапе уже реализовано формирование в электронном формате протокола об административном правонарушении и постановления о наложении взыскания, направление материалов судебным исполнителям для принудительного взыскания штрафов.

Ведется работа по переводу в электронный формат документов о принятии мер обеспечения (доставление, задержание, досмотр, освидетельствование и т. д.).

Направление дел в суд также будет осуществляться в электронном формате.

На сегодня способами ведения дел об административных правонарушениях в электронном формате являются:

- составление электронных процессуальных документов в системе ЕРАП при работе на стационарных компьютерах и удостоверение их ЭЦП должностного лица и участника производства либо с помощью графического планшета подписи, позволяющего создавать цифровой аналог рукописной подписи ее владельца;

- составление электронного протокола на планшетных компьютерах в мобильном приложении ЕРАП, где подписание осуществляется ЭЦП должностного лица, правонарушителю и другим участникам предоставляется стилус.

После сохранения протокола сведения о правонарушении невозможно удалить или изменить. Они попадают в базу данных в режиме реального времени. Это обеспечивает прозрачность процесса.

Электронный протокол об административном правонарушении будет доступен на веб-портале «электронного правительства» и (или) информационном сервисе уполномоченного органа Qamqor.gov.kz. Допускается направление копии протокола на абонентское устройство сотовой связи (компьютерный планшет или переносной компьютер) с использованием сети передачи данных.

Аналогичный порядок уведомления и предоставления копии постановления применяется при наложении административного взыскания в электронной форме в виде предупреждения.

Наряду с представлением процессуальных документов в электронной форме допускается их представление участникам производства на бумажном носителе (ст. 737-2 РК КоАП).

С момента приобретения участниками производства по делам об административных правонарушениях в электронной форме процессуального статуса им предоставляется доступ к соответствующим материалам административного дела посредством публичного сектора ЕРАП (Qamqor.gov.kz). Здесь же они смогут подать ходатайство, жалобу, заявление и получить ответ также в форме электронного документа.

На сегодня уже 15 различных государственных органов апробировали электронный формат. Преимущества очевидны. За счет автоматической подгрузки установочных данных о правонарушителе исключается ввод ошибочных сведений; дополнительно интегрируются сведения о совершении им ранее административных правонарушений, на получение которых ранее затрачивалось дополнительное время.

Именно с внедрением системы ЕРАП правонарушителям стали доступны интернет-платежи и банковские терминалы для оплаты штрафов. Сведения об оплате также автоматически попадают в систему ЕРАП, независимо от погашения штрафа в добровольном либо в принудительном порядке.

Электронный формат ведения административного производства де-юре имеет место быть, однако у многих людей вызывает немотивированное опасение и непринятие, особенно что касается использования собственной ЭЦП. И это в то время, когда обширный спектр государственных услуг предоставляется по электронным заявкам, которые подаются гражданами при помощи ЭЦП.

В завершение хотела бы обратиться к населению нашей области. Уважаемые граждане, руководители государственных учреждений, негосударственных организаций и предприятий! Если вас привлекают к административной ответственности и представитель государственного органа просит вас иметь при себе ЭЦП, его требования основаны на законе!