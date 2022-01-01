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Куда пойти с 6 по 12 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

8 апреля,

12.00

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

9 апреля,

12.00

«Наша репка», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

13 апреля,

18.30

«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

7-9 апреля,

18.30

«Невольница», А. Островский, комедия. Режиссер-постановщик Евгения Тикиджи-Хамбурьян (Москва). 

Возрастное ограничение 16+

8 апреля,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

9 апреля,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

13 апреля,

18.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

 «Бабалар ізімен» («По следам предков») - выставка художника-прикладника Арлана Анкауова и учеников студии Arlan Design

В течение месяца

«Памяти мастера» - выставка, посвященная художнику-прикладнику, ювелиру, члену Союза художников РК Леониду Игошину

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

14 апреля,

18.30

Jazz концерт. В программе джазовый коллектив под управлением Александра Евсюкова, А. Ибраев, Р. Понамарева, Н. Куснетова, А. Пикулева, С. Молдабеков

 

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина, 115,

тел.: 50-11-13, 50-10-23

До 21 апреля

«Правители великой степи» - выставка в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Экспонаты из фондов Национального музея Республики Казахстан

Спортафишка

Что

Где

Когда

Асық ату. Чемпионат области

Тобыл, СК «Астана»

6-9 апреля

Настольный теннис. Областной турнир ОО «Казахстанская специальная Олимпиада»

Тобыл, СК «Астана»

6 апреля

Баскетбол в дисциплине 3х3. Весенний чемпионат по среди девушек U-12, 14, 16, 18

Тобыл, «Золотой колос»

6-7 апреля

Плавание. Чемпионат области среди спортсменов 2007 г. р. и моложе

Костанай, ул. Промышленная, 40

6-8 апреля

Казак куреси. Кубок области среди мужчин и женщин

п. Торгай, ФОК

6-8 апреля

Волейбол. 3-й тур чемпионата области среди женских команд

Костанай, СРК «Костанай»

7-9 апреля

Тогызкумалак. Чемпионат области среди мужчин и женщин (классика)

Костанай, СРК «Костанай»

6-9 апреля

Волейбол. Весенний чемпионат области среди юношей 2005-2006 г. р.

Костанай

7-9 апреля

Дзюдо. Областной турнир среди юношей и девочек 2008-2010 г. р., посвященный памяти председателя федерации борьбы Камыстинского района Д. М. Кульманова

Камысты

7-9 апреля

Бадминтон. Чемпионат области среди спортсменов 2009 г. р.

Костанай, ул. Маяковского, 119 «А»

8-9 апреля

Настольный теннис. Чемпионат области среди мини-кадетов 2008 г. р.

Костанай, ул. Каирбекова 310 «А»

7-9 апреля

Футзал. Чемпионат РК. Плей-офф. ¼ финала. «Аят» - «Каспий»

Рудный, Ayat futsal arena

7 апреля,

8 апреля (по необходимости)

Бодибилдинг и фитнес. Открытый кубок Костаная

Костанай, ДК «Мирас»

8 апреля, 16.00

Футбол. Чемпионат РК. «Тобол» - Астана»

Костанай, «Тобыл Арена»

9 апреля, 19.00

 