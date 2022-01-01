Куда пойти с 6 по 12 апреля
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
8 апреля,
12.00
|
«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
|
9 апреля,
12.00
|
«Наша репка», Ю. Семенова, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
13 апреля,
18.30
|
«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
7-9 апреля,
18.30
|
«Невольница», А. Островский, комедия. Режиссер-постановщик Евгения Тикиджи-Хамбурьян (Москва).
Возрастное ограничение 16+
|
8 апреля,
12.00
|
«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
|
9 апреля,
12.00
|
«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
|
13 апреля,
18.00
|
«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Бабалар ізімен» («По следам предков») - выставка художника-прикладника Арлана Анкауова и учеников студии Arlan Design
|
В течение месяца
|
«Памяти мастера» - выставка, посвященная художнику-прикладнику, ювелиру, члену Союза художников РК Леониду Игошину
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
14 апреля,
18.30
|
Jazz концерт. В программе джазовый коллектив под управлением Александра Евсюкова, А. Ибраев, Р. Понамарева, Н. Куснетова, А. Пикулева, С. Молдабеков
|
Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина, 115,
тел.: 50-11-13, 50-10-23
|
До 21 апреля
|
«Правители великой степи» - выставка в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Экспонаты из фондов Национального музея Республики Казахстан
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Асық ату. Чемпионат области
|
Тобыл, СК «Астана»
|
6-9 апреля
|
Настольный теннис. Областной турнир ОО «Казахстанская специальная Олимпиада»
|
Тобыл, СК «Астана»
|
6 апреля
|
Баскетбол в дисциплине 3х3. Весенний чемпионат по среди девушек U-12, 14, 16, 18
|
Тобыл, «Золотой колос»
|
6-7 апреля
|
Плавание. Чемпионат области среди спортсменов 2007 г. р. и моложе
|
Костанай, ул. Промышленная, 40
|
6-8 апреля
|
Казак куреси. Кубок области среди мужчин и женщин
|
п. Торгай, ФОК
|
6-8 апреля
|
Волейбол. 3-й тур чемпионата области среди женских команд
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
7-9 апреля
|
Тогызкумалак. Чемпионат области среди мужчин и женщин (классика)
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
6-9 апреля
|
Волейбол. Весенний чемпионат области среди юношей 2005-2006 г. р.
|
Костанай
|
7-9 апреля
|
Дзюдо. Областной турнир среди юношей и девочек 2008-2010 г. р., посвященный памяти председателя федерации борьбы Камыстинского района Д. М. Кульманова
|
Камысты
|
7-9 апреля
|
Бадминтон. Чемпионат области среди спортсменов 2009 г. р.
|
Костанай, ул. Маяковского, 119 «А»
|
8-9 апреля
|
Настольный теннис. Чемпионат области среди мини-кадетов 2008 г. р.
|
Костанай, ул. Каирбекова 310 «А»
|
7-9 апреля
|
Футзал. Чемпионат РК. Плей-офф. ¼ финала. «Аят» - «Каспий»
|
Рудный, Ayat futsal arena
|
7 апреля,
8 апреля (по необходимости)
|
Бодибилдинг и фитнес. Открытый кубок Костаная
|
Костанай, ДК «Мирас»
|
8 апреля, 16.00
|
Футбол. Чемпионат РК. «Тобол» - Астана»
|
Костанай, «Тобыл Арена»
|
9 апреля, 19.00
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