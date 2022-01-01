Хочу поговорить о важном зимнем агрономическом приеме - снегозадержании. Сначала разберем, как снег скапливается на полях после обычного зимнего бурана. Снег ложится на поле равномерно, заполняя все окрестные овраги и ложбинки. Температура под снеговым покровом держится на поле всю зиму в пределах от одного до пяти градусов Цельсия. Все помнят, что можно было сходить на весенний луг и собрать букет подснежников.

Cнегозадержание скопировано с Запада, только этот агроприем там выполняется совершенно по-другому. После каждого снегопада на поля выезжают сотни тракторов с прикатывающими катками. Материал катков разный - от натурального камня до металла. Снег прикатывается и уплотняется до состояния снежного наста, чтобы не было сдергивания снежного покрова с полей.

Рассмотрим наш метод задержания влаги на полях. На поля выходят трактора со снегопахами с острыми лемехами. Они передвигают снег в борозды, оставляя на полях открытые промерзаемые участки земли. Дальше начинается процесс, известный каждому строителю. Голая открытая земля в 1,5- и 2,5-метровых промежутках между снежными бороздами промерзает согласно строительных СНиПов на глубину от 2,2 м до 2,5 м. Ничего хорошего это промерзание почвы не сулит для будущей агрономической обработки. Весенняя вода, наполовину уже сдутая со снеговых барханов и унесенная в атмосферу, не может проникнуть на глубину через мерзлый грунт. Потоки весенней воды устремляются с полей на поселки, дачи, города, затапливая улицы, нарушая нормальную работу городских канализационных систем. На полях излишек воды в низинах, не уходящей в почву для накопления влаги, препятствует выходу сельхозтехники и проведения сельхозработ в нужные сроки. Аагрономы и механизаторы ждут полного высыхания полей и упускают выгодные сроки посева.

Промерзшая земля на глубину от полутора до двух метров приводит к тому, что семена находятся в природном холодильнике и начинают прорастание в середине июня. И без того короткие сроки созревания зерновых культур укорачиваются минимум на месяц, что приводит к снижению урожайности примерно на 30%.

Данная статья полемическая, написана на основании моего 20-летнего опыта на земле и десятков лет работы в сельхозформированиях области. Акимы всех уровней и руководство области должны обратить внимание на эту проблему. Десятки тысяч тонн бесполезной воды стекают в города и села с промерзших окрестных полей и становятся причиной подтоплений и бед для населения. Надо просто изменить снегозадержание на снегоприкатывание. Необходимая техника на селе имеется - так называемые водоналивные катки, которые выпускаются на предприятиях области.

Бакчан ХУСАИНОВ, Костанай