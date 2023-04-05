О свалке около торца дома № 53 по ул. Карбышева в Костанае сообщил «НГ» пользователь нашего сайта под ником Ночной дозор.

- Что происходит с вывозом мусора в городе? - возмущается он. - Участок за контейнерами завален горой мусора. И непонятно, когда его вывезут.

Мужчина прислал фото большой свалки.

Ул. Карбышева, 53. Картонная коробка и мелкий мусор так и остались с одной стороны контейнеров / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

С другой стороны мелкого мусора еще больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Когда корреспонденты «НГ» побывали в этом дворе, горы мусора уже не было. Возле контейнеров остались гусеничные следы. А также кучи мелких бумажек, коробки, старая посуда. Кто-то даже выставил фарфоровой заварной чайник на видное место, видимо, в надежде, что его заберут.

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте незаконные свалки на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, на WhatsApp 8-747-907-57-92, присылайте по адресу ng@ng.kz.