Об открытом участке теплотрассы недалеко от аквапарка, расположенного на пересечении ул. Бородина - пр. Аль-Фараби, сообщила «НГ» жительница Костаная Тамара СВЕТЛОВА. Трубы проложены недалеко от торца здания, который «смотрит» на ул. Бородина.

- Слева от этого торца, если идти от пр. Аль-Фараби, есть мусорные контейнеры, прямо рядом с ними большая труба, - пояснила читательница. - Они довольно неприметны, особенно летом, потому что спрятаны за кустами и деревьями. Но сейчас трубы видно из-за отсутствия зелени и из-за кронированных деревьев. Трубы открыты почти по всей длине, часть теплотрассы абсолютно ржавая.

На месте корреспонденты «НГ» увидели закуток с открытой и ржавой теплотрассой. Здесь явно обитали люди без определенного места жительства.

Участок трубы недалеко от аквапарка облюбован людьми без определенного места жительства / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы, расположенные между Центральным стадионом и многоэтажкой по ул. Пушкина, 131, о которых «НГ» писала две недели назад, так и не изолировали. Но представители теплокомпании прислали официальное письмо, в котором объяснили причину.

Ул. Пушкина, 131. Эта теплотрасса не находится на балансе КТЭК / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Информируем вас, что данная тепловая сеть построена в 2012 году за счет частных средств для теплоснабжения здания по ул. Пушкина, 125, - сообщил «НГ» главный инженер ГКП «КТЭК» Вячеслав ПЛОТНИКОВ. - В связи с чем не находится на балансе КТЭК, поэтому теплокомпания не может выполнить ремонт теплоизоляции тепловой сети, не являющейся собственностью нашего предприятия.

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