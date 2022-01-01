По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 23 пары. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 53 года, невесте - 50 лет;

- зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрированы 119 новорожденных: 57 девочек и 62 мальчика. Самые популярные имена малышей: София, Ева, Рамир, Даниял. Самые редкие: Сафият, Захра, Эльза, Прохор, Алигумар. Самому молодому папе - 21 год, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 44 года, маме - 41 год;

- умерли 66 человек: 35 женщин и 31 мужчина.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 637 вызовов, из них 546 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 324, из них 44 - к детям. Поступило 6 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 6 человек, 3 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадал 1 ребенок;

- всего скорая помощь доставила в больницы 422 человека.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 140 человек, из них поместили 134: 121 мужчину и 13 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 14 выездов, на случаи горения - 20 выездов. При пожаре погиб 1 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 151 уголовное правонарушение, из них 62 кражи и 32 факта мошенничества;

- разысканы 15 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 48 преступлений;

- зарегистрированы 6 наркоправонарушений: 4 наркопроступка, 1 факт сбыта и 1 факт контрабанды наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 14 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии