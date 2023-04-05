В 131-м туре в помощи нуждаются ребенок и пенсионерка

Для того чтобы удовлетворить обе заявки в полном объеме, необходимо собрать немного, всего 622 000 тенге.

Напоминаем, что начиная с 129-го тура все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

Необходимые прогулки

Пандус нужен для ежедневных прогулок Данилу / Фото из архива Снежаны МАЛЫХ

10-летний Данил МАЛЫХ из Костаная уже знаком нашим постоянным читателям. Он принимал участие в 33-м, 43-м и 56-м турах проекта «Нужные деньги». У мальчика ДЦП тяжелой степени, спастический тетрапарез.

Данил первые два месяца свой жизни провел в реанимации из-за внтуриутробной пневмонии тяжелой степени. Кроме того, у малыша обнаружили гидроцефалию легкой степени и церебральную ишемию. А потом к этому букету болезней добавился врожденный вывих бедер. Ребенку пришлось три месяца провести в корсете для исправления вывиха.

Когда Данилу было 11 месяцев, он заболел коклюшем. После всех испытаний, выпавших на долю малыша, организм уже не мог дать достойный отпор еще одной болезни. После коклюша перестал держать игрушки, разучился ползать и в медицинской карте Данила появился диагноз «ДЦП».

Когда сыну исполнился год, родители начали заниматься его реабилитацией и сразу отвезли в хорошую челябинскую клинику «Кия». Российские доктора определили, что интеллект ребенка полностью сохранен, а над улучшением двигательных функций надо работать, перспективы есть.

Благодаря регулярным курсам реабилитации в клинике «Кия» Данил постепенно приобретал нужные навыки, радуя родителей тем, что научился держать голову, переворачиваться, вставать на колени, сидеть, говорить.

За 6 лет, прошедших со времени последнего участия Данила в «Нужных деньгах», он, разумеется, очень вырос, по-прежнему сам не ходит, но уверенно сидит, увереннее работает руками.

Учится мальчик в коррекционной школе на домашнем обучении. Учитель его хвалит, считая очень перспективным в учебе. К сожалению, был откат в неврологии из-за операции, наркоз сильно повлиял на мозг, но Данил все наверстывает. Главной проблемой остается то, что он не ходит.

- Два года назад Данилу сделали очень серьезную операцию на тазобедренный сустав, поставили пластину, - рассказала мама мальчика Снежана МАЛЫХ. - После операции 2 месяца он провел в гипсе. Потом прошел обязательную реабилитацию. Сейчас постоянно нуждается в ЛФК, массаже. Проходим все платно, так как в основном все специалисты приезжие. Данил вырос, набрал вес, и мне трудно каждый день вывозить его на прогулку. Нужен пандус, чтобы выкатывать коляску из подъезда. Стоимость нам посчитали в 480 000 тенге. Для нас это неподъемная сумма. Поэтому шесть лет спустя мы вынуждены вновь обратиться в «Нашу Газету» с просьбой о помощи.

Итак, для того чтобы Данил мог ежедневно дышать свежим воздухом, необходимо обустроить пандус за 480 000 тенге.

Мама мальчика не работает, доходы семьи складываются из зарплаты папы - 200 000 тенге и пособия Данила по инвалидности - 135 000 тенге. В семье есть еще старший сын - студент колледжа. Квартира своя, но ежемесячно семья выплачивает большую сумму за ипотеку.

Давайте поможем Данилу совершать ежедневные прогулки!

Карта «Каспи» 4400 4301 2329 8421, Андрей М. (папа мальчика).

Карта привязана к номеру телефона +7-777-443-79-20.

Подготовиться к операции

К предстоящей операции нужно успеть подготовиться / Фото из архива Татьяны ГУЗАНОВОЙ

63-летняя Татьяна ГУЗАНОВА из Костаная никогда не думала, что возникнет острая необходимость обращаться за помощью. Но обстоятельства порой складываются таким образом, что без помощи извне не обойтись.

Когда у Татьяны Николаевны начали болеть коленный и голеностопный суставы, она рассчитывала, что сможет обойтись терапевтическим лечением: ну, может, физиопроцедуры назначат и полегчает. Травматолог в поликлинике дал направление на обследование, результаты которого показали серьезные заболевания. Диагноз такой - «остеоартроз коленного сустава 3-й степени и остеоартроз голеностопного сустава 2-й степени».

Далее доктор направил в «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова» (Астана). Там травматологи, обследовавшие правый голеностопный сустав, дали заключение, что нынешнее состояние голеностопа является следствием неправильно сросшегося перелома лодыжки. Рекомендовано физиолечение, ношение ортопедических стелек и массаж. А вот специалист, давший заключение относительно коленного сустава, огорчил и даже слегка напугал пациентку: без операции не обойтись. Эндопротезирование суставов уже стало обычным делом в столичном центре травматологии и ортопедии. Операции эти делаются по квоте, пациент за них ничего не платит. Необходимо найти средства на дорогу и проживание. А кроме того, на предварительное лечение, если оно требуется

Татьяне Гузановой необходимо подготовиться к операции, принимая по рекомендованному списку препараты, которые снизят риск послеоперационных осложнений. Общая стоимость этих лекарств кому-то покажется вполне приемлемой, но не одинокой пенсионерке, которой неоткуда ждать помощи.

- Я, конечно, волнуюсь, но отказаться от операции не могу, боли все сильнее и сильнее, - посетовала Татьяна Николаевна. - Боюсь, что в какой-то момент совсем не смогу ходить. А ведь рассчитывать мне не на кого, я одинока. Операция через 7 месяцев, но некоторые препараты надо принимать полгода. В аптеке мне подсчитали стоимость всех лекарств, получилась сумма, которая намного превышает мою скромную пенсию. Поэтому очень прошу помощи у неравнодушных людей.

Стоимость необходимых Татьяне Гузановой препаратов - 142 000 тенге. Пенсия - 85 000 тенге, на которые надо как-то прожить, оплачивать коммунальные услуги и хотя бы скромно питаться. Понятно, что сумма 142 000 тенге не просто пробивает брешь в бюджете Татьяны Николаевны, а уничтожает его начисто. Без помощи наших читателей ей не обойтись.

Карта «Каспи» 4400 4302 1267 5356, Татьяна Г.

Карта привязана к номеру телефона: +7-777-062-29-80.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 130-го тура