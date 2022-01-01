Сухой остаток. С 13 по 19 февраля
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 39 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 50 лет, невесте - 45;
- зарегистрированы 3 развода;
- зарегистрированы 80 новорожденных: 47 девочек и 33 мальчика. Самые популярные имена малышей: Рамиль, Мирон, Арина, Амели, Есения. Самые редкие: Леон, Арнис, Айя, Аруназ. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 53 года, маме - 48 лет;
- умерли 57 человек: 18 женщин и 39 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 1 712 вызовов, из них 554 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 400, из них 60 - к детям. Поступили 9 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 11 человек, 10 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 3 ребенка;
- всего скорая помощь доставила в больницы 451 человека.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 162 человека, из них поместили 152: 134 мужчины и 18 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- по области на пожары совершены 13 выездов, на случаи горения - 30 выездов, на аварийно-спасательные работы - 3 выезда.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрированы 143 уголовных правонарушения, из них 41 кража и 29 фактов мошенничества;
- разысканы 11 без вести пропавших лиц, все установлены;
- раскрыты 47 преступлений;
- зарегистрированы 13 наркоправонарушений: 3 наркопроступка, 5 фактов сбыта, 2 факта контрабанды, 2 факта пропаганды, 1 факт хранения наркотических веществ в особо крупном размере;
- за выходные сотрудники полиции задержали 12 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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