По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 39 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 50 лет, невесте - 45;

- зарегистрированы 3 развода;

- зарегистрированы 80 новорожденных: 47 девочек и 33 мальчика. Самые популярные имена малышей: Рамиль, Мирон, Арина, Амели, Есения. Самые редкие: Леон, Арнис, Айя, Аруназ. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 53 года, маме - 48 лет;

- умерли 57 человек: 18 женщин и 39 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 712 вызовов, из них 554 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 400, из них 60 - к детям. Поступили 9 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 11 человек, 10 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 3 ребенка;

- всего скорая помощь доставила в больницы 451 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 162 человека, из них поместили 152: 134 мужчины и 18 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 13 выездов, на случаи горения - 30 выездов, на аварийно-спасательные работы - 3 выезда.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 143 уголовных правонарушения, из них 41 кража и 29 фактов мошенничества;

- разысканы 11 без вести пропавших лиц, все установлены;

- раскрыты 47 преступлений;

- зарегистрированы 13 наркоправонарушений: 3 наркопроступка, 5 фактов сбыта, 2 факта контрабанды, 2 факта пропаганды, 1 факт хранения наркотических веществ в особо крупном размере;

- за выходные сотрудники полиции задержали 12 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.