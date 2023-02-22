Как 100 лет назад складывалась судебная система Кустанайской области

Делегаты 3-го съезда работников юстиции Кустанайского судебного округа. Кустанай. 22-27 октября 1925 г. / Фото облгосархива

В мае 1917 года губернаторов сменили областные уездные комиссары, назначенные временным правительством. Также делали ставку на алашордынцев, эсеров, меньшевиков. Судебную систему это в целом не изменило. На уездном съезде Советов в январе 1918 года были организованы комиссариаты, в том числе и комиссариат юстиции, который возглавил Никитин.

После освобождения уезда от белогвардейцев приказом военно-революционного комитета 13 ноября 1919 года был учрежден народный суд в Кустанае в составе двух участков. В первом участке народным судьей назначен Иван Венедиктович Войщев. Скупые данные на младшего унтер-офицера Войщева И. В. свидетельствуют о фактах его биографии: «Родился в Кустанае в 1887 году, обучался в городском 2-классном училище, по гражданской специальности работал инструктором кооперации, участвовал в Европейской войне, на фронте был 14 месяцев в пехоте, в Красной армии не служил, т. к. особой Центральной комиссией была предоставлена отсрочка». Во втором участке судьей назначен С. Д. Сукач.

Автобиография сотрудника Кустанайской губернской прокуратуры Нурпеисова Абдрахмана. 20 января 1926 г. / Фото облгосархива

Перелистывая анкеты народных судей, зачастую в графе «образование» можно прочесть - начальное сельское или 2-классное русско-киргизское училище, в графе «профессия» - скотовод, хлебопашец. Народные судьи сами работали регистраторами и секретарями из-за отсутствия сотрудников суда, а также народных судебных следователей. В компетенцию народного суда входили все дела как гражданского, так и уголовного судопроизводства, за исключением дел явно контрреволюционного характера, о саботаже и преступлениях по должности. Камера народного суда временно размещалась по ул. Соборной, 36 (Байтурсынова).

В ноябре 1920 года в Кустанайском уезде действовал народный суд в составе 12 участков и следственная комиссия по уголовным делам.

Народному суду, наряду с Советами, пришедшими на смену ревкомам, предстояло решать массу насущных проблем, завоевать доверие населения, доказать свою состоятельность.

Народный судья г. Кустаная Негодяева Анна Акимовна. 1933 г. / Фото облгосархива

1 апреля 1921 года была образована Кустанайская губерния, суд стал именоваться губернским. Губсовнарсуд возглавлял все судебные и следственные учреждения губернии и состоял из 4 отделов: судебно-следственного, административно-хозяйственного, исправительно-трудового, нотариального стола. На заседании Кустанайского губисполкома 27 апреля 1921 года был организован губернский отдел юстиции в составе председателя Т. Журавлева, членов коллегии: Успенского, Сукача, Метелева, Сейдалина. Находился он на углу улиц Троицкой (пр. Абая) и Толстого. Все народные суды, входящие в состав губернии, составляли единый судебный округ и были в подчинении губернского отдела юстиции. Комиссар юстиции одновременно являлся и прокурором.

Необеспеченность судебных учреждений надлежащими помещениями, мебелью и канцелярскими принадлежностями вынуждала судей проводить заседания суда на полу, сидя по-киргизски. Вещественные доказательства, дела и документы, за отсутствием шкафов, валялись где попало, на подоконниках или были свалены в общую кучу. Из-за голода в нашем краю судебные работники были вынуждены идти на преступления. В одном из отчетов приводится пример, как заключенные вместе с конвоем ночью украли в городе корову и зарезали ее на мясо, потому что нечего было есть.

В суд обращались преимущественно беднейшие слои населения. Но к суду привлекались все слои населения, причем больший процент преступности давало казахское население. Большая часть обвиняемых приговаривалась на срок от 1 года до 3 лет. На менее важные преступления налагались репрессии в виде условного осуждения. Отмечалось, что условное осуждение имело влияние на уменьшение преступности в целом. К примеру, за варку самогона можно было угодить в дом лишения свободы на один год или на 3 года условно. При губсуде было организовано нотариальное отделение, в Кустанае - одна нотариальная контора.

Участники первого совещания работников Кустанайской областной нотариальной конторы. Кустанай, 1938 г. / Фото облгосархива

Газета «Красная степь» часто публиковала сообщения о деятельности губсуда. 10 мая 1923 года граждане могли прочесть, что известные в городе промышленники, владельцы мукомольных предприятий Кияткин и Уразаев за неподчинение распоряжению профсоюза о запрещении сверхурочных работ на мельницах оштрафованы по 50 рублей золотом каждый.

Из-за нехватки работников во время становления прокуратуры обязанности прокурора часто исполняли члены губисполкома, судьи. В мае 1923 года на должность губпрокурора был прислан Михаил Георгиевич Ерчихин.

18 января 1926 года Кустанайский губсуд, реорганизованный в отделение губсуда, был переименован в окружной суд, подчинялся Наркомюсту Каз. АССР. Председателем Кустанайского окружного суда в 1925-1926 годах являлся Алексеев. Окрсуд находился по ул. Ленина, 31 (пр. Аль-Фараби).