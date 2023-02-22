О свалке во дворе дома № 107 по ул. Козыбаева мы уже писали в прошлом году, но ее так до конца и не убрали. На этот раз о ней сообщила жительница Костаная Людмила ПРОНИНА.

- Наши соседи уже сообщали об этой свалке, которая разрастается из-за не так давно открывшегося супермаркета, - пояснила она. - Сотрудники магазина сваливают в наши контейнеры свои коробки, мешки, и свалка растет. Сейчас она немного уменьшилась, но до конца мусор так и не убрали.

Ул. Козыбаева, 107. Свалка перед домом стала меньше, но жители хотят, чтобы мусор убрали полностью / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели несколько не особо загруженных контейнеров и кучу мусора рядом.

Свалка возле контейнеров за домом № 45 по ул. Байтурсынова, о которой «НГ» писала две недели назад, стала чуть меньше, но елки так и лежат на месте.

Ул. Байтурсынова, 45. Мусор и елки за домом, о которых мы писали две недели назад, так и лежат / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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