Житель Костаная Мухтар НУРКАНОВ рассказал о «воздушной» трубе над проемом дома № 107 по ул. Бородина.

- Местами участки абсолютно голые, местами очень ветхая изоляция, - пояснил Нурканов. - Теплотрасса находится на довольно большой высоте. Хотелось бы, чтобы ее изолировали до конца зимы.

На месте корреспонденты «НГ» увидели трубы в форме буквы П, расположенные над аркой на приличной высоте. Часть труб вообще без изоляции, часть - с очень ветхой.

Ул. Бородина, 107. Открытая и ветхая изоляция на «воздушной» теплотрассе / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы при входе в школу № 16, о которых мы писали две недели назад, работники КТЭК утеплили.

Трубы рядом со СШ № 16 закрыли изоляцией / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе домов №№ 164-1 и 164-2 по ул. Шипина, которые так и не изолировали, в КТЭК обещают закрыть весной.

- Указанная теплотрасса частично находится в грунте. Для качественного ремонта теплоизоляции необходимо поднять данную сеть на 0,2-0,3 м над уровнем земли, - сообщил «НГ» главный инженер ГКП «КТЭК» Вячеслав ПЛОТНИКОВ. - Этому мешают имеющиеся теплопроводы - вводы в жилые дома, которые необходимо будет переделать. Ввиду продолжительности работ более одних суток и во избежание разморозки системы отопления подключенных домов КТЭК выполнит ремонт теплоизоляции по окончании отопительного сезона. Информацию по ремонту предоставим дополнительно.

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Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, на WhatsApp 8-747-907-57-92, присылайте по адресу ng@ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!