Куда пойти с 23 февраля по 2 марта
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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25 февраля,
12.00
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«Волк, коза и козлята», Я. Габровский, сказка
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26 февраля,
12.00
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«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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24 февраля,
10.30
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«Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі
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26 февраля,
17.00
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«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма, премьера
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22 февраля,
10.30
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«Бұртима», М. Супонин, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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23 февраля,
18.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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24 февраля,
18.30
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия, премьера
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18 февраля,
12.00
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«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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18 февраля,
17.00
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия, премьера
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19 февраля,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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19 февраля,
17.00
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия, премьера
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «От А до Я»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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23 февраля,
18.30
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«Аманат» - концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Акжелен», приуроченный к его 30-летию
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4 марта,
19.00
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Концерт Куандыка Рахыма
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54
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1 марта,
19.00
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«Дыхание скрипки» - концерт виртуозного скрипача Эмира Сулеймана в сопровождении профессиональных музыкантов. В программе шлягеры рока, фанка, поп-хиты
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