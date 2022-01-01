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Куда пойти с 23 февраля по 2 марта

Потехе - час!

Заведение

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Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

25 февраля,

12.00

 

«Волк, коза и козлята», Я. Габровский, сказка

26 февраля,

12.00

«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

24 февраля,

10.30

 «Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі

 

26 февраля,

17.00

«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма, премьера

 

22 февраля,

10.30

«Бұртима», М. Супонин, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

23 февраля,

18.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

24 февраля,

18.30

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия, премьера

18 февраля,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

18 февраля,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия, премьера

19 февраля,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

19 февраля,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия, премьера

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «От А до Я»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

23 февраля,

18.30

«Аманат» - концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Акжелен», приуроченный к его 30-летию 

4 марта,

19.00

Концерт Куандыка Рахыма

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54

1 марта,

19.00

«Дыхание скрипки» - концерт виртуозного скрипача Эмира Сулеймана в сопровождении профессиональных музыкантов. В программе шлягеры рока, фанка, поп-хиты

 