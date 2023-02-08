Конкурс для владельцев полноприводных автомобилей

«НГ» начинает новый сезон конкурса для владельцев полноприводных автомобилей «4х4». Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

Участник № 3 - Владимир ШЕВЧУК (Лисаковск)

Стаж вождения: 25 лет. Автомобиль: Chevrolet Niva. Цвет: cерый металлик. Пробег: 560 000 км. Год выпуска: 2010. Объем двигателя: 2 л, газ, бензин. КПП: механическая.

Владимир Шевчук и его Chevrolet Niva на зимних «покатушках» в Костанае. 14 января 2023 г.

- Моя «Нива» - это нескончаемый проект, ее можно постоянно модернизировать. И проходимость лучше, чем у «джипов», и бюджет меньше тратится. Она приспособлена как для трассы, так и для бездорожья. Можно самому отремонтировать в гаражных условиях либо на трассе. Даже при поломке одного из карданов - просто снял и поехал дальше. «Ниву» я купил два года назад, в штатной комплектации машина часто ломалась: выходили из строя полуоси заднего моста, на КПП пропадала пятая передача, двигатель не тянул против ветра и на подъем. Я установил передние ступицы Iveco, коробку передач от Suzuki Grand Vitara и полуоси заднего моста разгрузочного типа «Вал-Рейсинг». После замены коленвала и поршневой группы со смещением появилась тяга. Благодаря переднему мосту в стальном корпусе и заднему редуктору (оба с усиленной винтовой блокировкой) от компании Satox, лифту подвески +5 см с амортизаторами Fox проходимость идеальная! Что по снегу, что по грязи резина используется 235/70/16, установлена лебедка скрытого типа на заводских креплениях, 4-тонное тяговое усилие, синтетический трос 25 м, электрическое переключение раздаточной коробки, щиток приборов с бортовым компьютером Flash Х3. Поставил также выхлопную систему Stinger «Паук» 4-2-1.

Запись с видеорегистратора на «Ниве» во время участия на соревнованиях по бездорожью «Техно Шоу» возле Оренбурга. 10 сентября 2022 г.

Недавно машина спасла меня в тяжелой ситуации: знакомые рыбачили на речке и попросили забрать их. В итоге я оказался в голой степи, а ближайшие домики, где ждали рыбаки, виднелись на расстоянии 2 км. Я сидел и думал: «Машина, родная, надо доехать до домиков!», потому что нужно было забрать людей, у которых кончались еда и вода. Бампером в снег, но доехала, не подвела.

Автомобиль Владимира во дворе многоквартирного дома в Лисаковске/ Фото из личного архива

Когда заказывал редукторы в компании Satox, основным условием было, чтобы работали блокировки и машина могла использоваться не только по бездорожью, но и в повседневной езде на дальние расстояния. Она у меня - основное транспортное средство для передвижения! Езжу на ней на работу и в Россию - в Челябинск и Оренбург.

Думаю, для дорог России и Казахстана внедорожник - самый оптимальный вариант. В будущем думаю приобрести «хаммер» или «гелик», хотя уже привык к своей машине, я ее даже ласково называю «мини-хаммер». Но, если будет такой выбор, остановлюсь на втором, так как у «гелендвагена» проходимость лучше, он больше подготовлен к бездорожью, а «хаммер» слишком тяжелый, у него большая нагрузка на ходовку. Но все равно, думаю, «хаммер» больше подчеркивает статус человека, а «гелик» - так, для понтов.

Владимир рассказывает об оборудовании на своем автомобиле для YouTube-канала на «Техно Шоу» в Оренбурге/ Фото из личного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 3 Владимира Шевчука в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 25 февраля, до 11.00 воскресенья, 26 февраля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 пятницы, 23 февраля, до 10.00 понедельника, 27 февраля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 2 Рената Ажиниязова поступило 428 голосов.