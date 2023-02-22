Где и когда можно поймать окуня-горбача в финале зимы

Окунем наших рыболовов не удивить. Наверное, нет в наших многочисленных водоемах и водоемчиках такого, где бы не встретился этот жизнерадостный полосатый холерик. А вот трофейный горбач - дело другое. Найти и поймать его - рыбацкое счастье.

Не любить его невозможно

Почему? Начну с того, что среди наших костанайских чешуйчато-хвостатых окунь - самый красавчик. Он обладает такой яркой внешностью, которая действует на глаз рыбака просто завораживающе. Оранжевоперые, оливково-полосатые красавцы радуют и греют рыбацкую душу, когда лежат кучкой неподалеку от лунки. Особенно когда большой кучкой. Очень недурны и вкусовые качества сей рыбки. Мелкий «матросик» хорош в ухе и легких рыбных супчиках, крупный - в жареном и запеченном виде. Ловить его - тоже удовольствие. Конечно, когда удается найти и понять этот жизнерадостный народец. А еще зимнюю февральскую окуневую рыбалку я бы советовала использовать в качестве очень действенного способа сбросить лишний вес. Потому что столько двигаться и бурить наш нынешний метровый лед в поисках уловистых окуневых лунок и при этом не похудеть, ну просто невозможно.

Среди нашего костанайского окуневого народа встречаются как мелкорослые особи, не превышающие в длину 15 см, так и крупные породистые «горбачи», чьи размеры могут быть весьма внушительными. Первые предпочитают мелководье глубинам и всегда держатся большими стаями. Что же до трофейных, они любят более глубокие места и гордое одиночество, хотя порой встречаются небольшими группами по нескольку штук. «Матросики» многочисленны, беспокойны и вездесущи, они водятся в любом водоеме, «горбачи» редки и встречаются только в крупных озерах и полноводных реках.

И если с мелкими окунями все ясно, то с крупняком - далеко не все. Первых можно легко найти и ловить на протяжении всего дня с одного места в любое время года, а вот за вторыми приходится охотиться специально. Крупные окуни чаще стремятся к середине водоема. Они могут стоять как на порядочных глубинах, так и на относительно мелководных, в местах свалов глубин.

Из всех известных мне водоемов чисто окуневый я знала только один. Знала, потому что после большого замора, кажется, десятилетней давности окуневой рыбалки на нем нет. Речь - о наших легендарных бывших сливных водоемах, что расположены всего-то в 20 км от областного центра. Местах, где окуневая рыбалка была фантастической, собирая ежедневно сотни окунятников. Где за световой день можно было надергать по мешку экстравагантных красавцев весом от 500 г до килограмма. Окуня там было столько, что казалось, его ловить - не переловить, и что так будет всегда. Но увы! Праздники, наверное, на то и праздники, потому что редки. Праздники рыбалки в том числе. После грандиозного мора водоем так и не восстановился. Хотя я не знаю окунятника, которому приходилось рыбачить здесь в те прошлые времена, который не мечтал бы о том, чтобы водоем снова стал щедро окуневым.

Аятский праздник / Фото автора

Как «поматросили» на Аяте

С тех пор как трагически почил окуневый народ наших «чистых прудов», за породистыми «матросиками» рыбацкий люд стал отправляться то на Верхний Тобол, то на озера Васильевского накопителя, то на Каратомарское водохранилище, то на Токтас, который, кстати, время от времени и в этом зимнем сезоне радовал окунятников. Аят в этом перечне добротных окуневых рыбалок звучал не часто, чаще - совсем не звучал. Сюда, в район автомобильного моста трассы Костанай - Лисаковск, едут половить подлещика, леща, плотву, а то и просто подергать хоть чего-нибудь, когда подъезды к иным водоемам запечатывают наши метели: благо в этом месте Аят вплотную подходит к автотрассе.

Так случилось и недавним днем, когда погодные интернет-сайты предвещали снег и усиление ветра, а рыбалка уже была запланирована. Мы с Сабанеем не рискнули удалиться тогда дальше пригородного Тобола. О чем позже пожалели, когда узнали, как наши коллеги по хобби порыбачили на Аяте.

Самым интересным было то, что наши друзья-рыболовы отправились в тот день на Аят половить подлещика. Запаслись соответствующей лещиной привадой, насадками, настроили снасти на леща. А вот получилось все иначе.

Оставив свое авто на стоянке возле придорожного кафе, отправились они с санками искать лещиную яму. Сначала метров сто двигались почти перпендикулярно берегу, затем метров триста - в сторону железнодорожного моста. По пути время от времени останавливались, чтобы пробурить лунки и измерить глубину. Кстати, разок бур даже за дно задел, что просигнализировало о том, что здесь между ямами встречаются и отмели. Наконец, остановились на глубине в 5 м. Как и положено, прикормили мормышем в надежде на леща. Надели свежего ярко-красного игривого мотыля на крючок лещевой мормышки. Опустив снасть в лунку, слегка постучали по дну, затем стали медленно поднимать удочку, ожидая лещиной поклевки. И снова медленно до дна, и опять медленно вверх… И так почти в течение часа. Поклевок, увы, не было. Что делать? Конечно, пошли искать. Бурили лунки вокруг палатки, то и дело измеряя глубину. Искали свал. И наконец - 3,5 м. Ура! Забрезжила надежда! Первый же проверочный заброс мормышки с мотылем обернулся поклевкой. Но на лещиную она была совсем не похожа. Ощущая тяжесть, «лещатник» стал поднимать вверх свой улов и, к своему великому удивлению, увидел в лунке голову… окуня. Да какого! Было в этом красавце не менее 600-700 г.

Аятский трофей / Фото автора

Поймав подряд несколько штук таких трофеев, понятное дело, «лещатнику» захотелось поэкспериментировать. Пробурив новую лунку в полуметре, понял, что из нее тоже клюет, причем тоже совсем не мелочь. А тут еще удалось выудить и почти килограммовый трофей. Интересно было опробовать и разные мормышки, и ловлю на блесенку. В итоге оказалось, что лучше всего работала черно-белая мормышка «глазок», а на блесенку удалось поймать только двух «полосатиков». Экспериментально выяснено было и то, что окуневый клев радовал только на этих счастливых двух лунках, новые, пробуренные поодаль, упорно молчали, молчали и первые прикормленные.

Уловистая мормышка / Фото автора

Подлещик, кстати, ни в какой лунке себя не проявил. Да о нем после первых окуневых поклевок «лещатники» и не вспоминали. Так вот, с двух лунок удалось тогда наловить около десяти килограммов крупного «матросика», при этом основная масса улова состояла из особей весом от полукилограмма. Надо полагать, что такое счастье, прежде всего, было связано с удачным попаданием на место стоянки стаи. Вот и верь аксиоме, утверждающей, что крупный окунь в стаи не сбивается.

Правда, такое окуневое счастье длилось в тот день только до 15 часов. А после - клева как и не было. И только хорошая кучка красочных трофеев на аятском льду красноречиво подтверждала то, что все, что произошло в этом месте в течение нескольких часов, было не сном.

Клев-инфо