В конце прошлой недели я послушал интервью журналистки Гульжан Ергалиевой с «соловьем» экс-президента Назарбаева Ермухаметом Ертысбаевым.

Ни одного внятного ответа на вопросы журналистки я не услышал. Он назвал экс-президента выдающимся государственным деятелем, но обвинил окружение, семью экс-президента Назарбаева в том, что помогали за 30 лет правления разворовывать Казахстан.

Мне кажется, вот такие Ертысбаевы, восхваляя Назарбаева, довели нашу страну до такого состояния, в каком оказались мы сейчас.

Этот человек за 10 дней пребывания членом НПО («Народная партия Казахстана») стал ее председателем, уже рвется в мажилис депутатом, призывает народ голосовать за эту «народную» партию. Он назвал народ «бедным и несчастным», так кто же довел народ до бедности и несчастья?