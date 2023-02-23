Сколько копий сломано в попытках реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Текущие крыши, обветшалые подъезды, сломанные лифты, негодные лестничные подъезды, сгнившие трубы - головная боль жителей.

За мою 95-летнюю жизнь сколько было реформ, но пока лучшего так и не увидел. Перечислять все реформы не стоит, все решают власти, но могу только сказать, что лучше домоуправлений не было. В них были мастерские, оборудование, специалисты и дешевые коммунальные услуги, но это было при Союзе.

Кроме домоуправления, был еще трест по ремонту, которым руководил Махаринец, были два ремонтных управления по ремонту жилья, хотя в Кустанае было намного меньше домов, чем сейчас. Каждый занимался своим делом. И вот грянула перестройка, начали рушить все, что попало под руки, и в первую очередь коммунальное хозяйство. Нашлись спецы, которые начали вытаскивать трубы из земли, нарушая все технологии работы системы отопления. Открытые задвижки, плохо заправленные трубы, убрали узлы, то есть придумывали, кто во что горазд.

Передо мной лежит СНиП на наружные инженерные сети: теплотрасса - минимальный срок эксплуатации 20 лет, изоляция труб - 10 лет.

Да и снаружи трубы проложены бестолково - где конденсаторы, где подвижные и неподвижные опоры? Бестолковая изоляция труб. В морозы, снегопады, дожди, ветры, при перепаде климата разве могут они прослужить 20 лет? Хотя бомжи своим теплом греют трубы. После такого отношения к эксплуатации удивляемся авариям, произошедшим в Экибастузе, Кокшетау, Рудном, да и Костанай потихоньку начинает плавать.

Хочу обратиться к создателям этих нововведений. Посмотрите, создайте комиссии и пройдите, проверьте на местах конденсаторы, ведь при прямой прокладке без конденсатора случается динамический удар, и труба, измученная погодой, разрывается, если чуть повысить давление. Вот вам и новшество, облегченное работой, выгодой и бестолковщиной, может нанести урон городам.

Когда начались нарушения, проводились даже слушания по нарушениям о вытаскивании труб из земли и повышении цены комуслуг в те не так далекие годы. Мы, старые прорабы, начали возмущаться, выступать, но нас никто не слушал. Даже писали в «Нашу Газету» об этих нарушениях, но мы уже стали пенсионерами, а не прорабами, а поэтому были никто.

И еще хочу привести пример. Трасса, выполненная в земле, в лотках, в некоторых местах Костаная еще служит более 60 лет. Специалисты прекрасно понимают, что они творят сейчас, ни одна теплотрасса без ремонта не выдержит и 3 лет, а то и меньше. За год изоляцию меняют по 5-6 раз. Во сколько это обходится? Бесконечная изоляция.

Сейчас снова самая дефицитная должность - депутат. Юристы, экономисты и свои люди могли бы посчитать, во сколько обходится миллионов или миллиардов это новшество государству, ой, что это я, не бюджету, а народу!

Мне пришлось работать с 1956 года сварщиком, мастером, прорабом, начальником участка. Работал больше 30 лет в системе сантехмонтажа в четырех районах, 36 совхозах, автобазах и городе Костанае. За время работы я не помню, чтобы в деревнях и в городе вытащили наверх в нарушение СНиП хоть 1 м труб, да меня бы выгнали с работы. Даже в поселке, где позволяла обстановка, не нарушали, поэтому и поселки были красивыми, ухоженными.

Помню такой случай: в селе Ершовка Ленинского района автобаза на одном краю, а котельная на другом. Но через лесок так проложена была сеть в лотках, изоляция, сейчас и не верится, лотки промазаны, тепловая подушка... Чтобы проложить сеть, столько разрешений было получено, но изменить проект нельзя было.

А сейчас до чего довели эти новаторы, что авариями начали заниматься не прямые виновники, а акимы города и области. Будем надеяться, что пришел новый аким области и наведет порядок, а по-другому и не может быть. Ушли временщики, свое дело они выполняли, а ожидать другого было нечего.

Если кто хочет познакомиться со СНиП работы труб, котлов и строительных материалов, подарю, но только советские. Просьба - проверяйте смету, не доверяйте экспертизе, сам испытал коррупцию, кому интересно, могу показать такую смету, где ого-го какие откаты.