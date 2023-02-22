Запекаем утку в духовке в апельсиново-винной глазури

Необычное сочетание сладкого и яркого по вкусу джема и красного вина привлекло в этом рецепте члена нашего кулинарного клуба Ксению. Найденный на просторах Интернета простой способ приготовить утку так, чтобы это выглядело аппетитно, был испробован на кухне. Единственная особенность, которая может вас отпугнуть, - готовить утку будем на решетке, поставив на дно духового шкафа жаровню или противень. В остальном же рецепт очень легок: ингредиенты для него можно купить в любом магазине.

Набор продуктов для приготовления праздничной утки можно купить в любом супермаркете / Фото Ксении РЕБИК

Например, для глазирования утки понадобятся готовый апельсиновый джем, красное вино, соль и специи.

- Если у утки достаточно приличный слой жирка, сделайте несколько проколов на грудке, - делится Ксения. - Но ни в коем случае не трогайте спинку и ножки, где жировой прослойки почти нет, чтобы не иссушить мясо. Хвост я также отрезала. Натираем утку солью и смесью специй: молотым кориандром и черным перцем. Пару ложек джема смешиваем с вином, чтобы получить негустой сироп. Если джем с кусочками, процедите его, чтобы глазурь была однородной и не горела. Смазываем утку со всех сторон и отправляем в духовку на решетку грудкой вниз. Сначала готовим 15 мин. при температуре 180-200°С, чтобы утка разогрелась, а затем уменьшаем жар до 140°С и готовим еще 45 мин.

Через час спинка, крылья и ножки уже приобретут красивый колер / Фото Ксении РЕБИК

Через час утку надо второй раз намазать глазурью и вновь поставить в духовку, теперь уже грудкой вверх. Еще на час.

А грудке еще предстоит "загореть" / Фото Ксении РЕБИК

- Когда будете переворачивать утку, слейте пару ложек жира из жаровни, он пригодится для соуса. Также стоит завернуть крылья и ножки в фольгу, чтобы они не пригорали, - добавляет Ксения. - Через час кожа утки станет очень яркой, аппетитной. Чтобы добавить ей хруста, в конце готовки увеличьте температуру в духовке до 220°С, если есть режим гриля, включите его, и готовьте так 5-7 мин.

Достав утку из духовки, заверните ее в фольгу и дайте отдохнуть минут 20. А пока готовим соус.

Апельсин целиком пойдет в соус: и цедра, и сок / Фото Ксении РЕБИК

Увариваем соус до густоты и процеживаем / Фото Ксении РЕБИК

На собранном утином жире обжариваем 3-4 давленных зубчика чеснока, отправляем туда же молотый кориандр, чтобы раскрыть его аромат. Когда чеснок начнет золотиться, влейте стакан куриного бульона, можно растворить сухой в воде. Снимите цедру с одного свежего апельсина и вместе с его же соком отправьте в соус. И еще пару ложек джема. Когда закипит, добавьте треть стакана вина. Теперь загущаем соус, процеживаем и подаем к столу вместе с уткой. Утка, по словам едавших, была достаточно сочной и вкусной. Ну и красивая, конечно, как раз к праздничному столу.

Зажаристая утка с ярким фруктовым соусом станет отличным блюдом к праздничному столу / Фото Ксении РЕБИК