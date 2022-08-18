«Почему мы должны косить сами?». № 33 (1064) от 18.08.2022 г.

С интересом наблюдала этим летом за полемикой на страницах «НГ» между жителями с. Айет и местными властями. Вопросы людей касались и адресных табличек на фасадах домов и санитарного состояния села (безобразной поросли на улицах). Любо-дорого слушать, как власти хорошо знают ответственность населения, статьи и суммы штрафов, ему полагающиеся.

Центр с. Айет. Почти как в городе, если бы не заросли / Фото автора письма

А вот за такие тротуары в центре Айета кто ответит, по каким статьям и на какие суммы будет наказан?

Ольга ВЕДЛЕР, с. Айет, р-н Б. Майлина