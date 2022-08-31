О куче мусора напротив дома № 1 «Б» по ул. Гашека сообщил «НГ» житель Костаная Владимир ПЕТРОВ.





Ул. Гашека, 1 «Б». В логу, напротив дома, скапливаются срезанные ветки...

- Свалка образовалась буквально за ночь: кто-то подъехал и вывалил кучу мусора посреди района, - написал читатель. - За это нужно штрафовать!

...а за контейнерами складывают мусор

На месте корреспонденты «НГ» увидели срезанные ветки в логу, недалеко от дома № 1 «Б» по ул. Гашека, и матрас возле мусорных контейнеров. Сами контейнеры были чистыми, но за ними явно давно складируют мусор.

Свалка в п. Амангельды (Красный Партизан), недалеко от дома № 13 «Б» по ул. Энергетиков, о которой «НГ» писала две недели назад, стала еще больше.

П. Амангельды, ул. Энергетиков, 13 «Б». За две недели свалка стала еще больше

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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