Улучшаем сосиски в тесте

До сих пор на любом пикнике, в любой школьной столовой этот фастфуд идет у детей нарасхват. Когда-то их жарили, потом стали в основном печь, так здоровее. Конечно, сосиски должны быть качественными, но и от теста многое зависит. Предлагаю рецепт идеального, на мой взгляд, для этого блюда. Тесто на молоке, дрожжевое, с добавлением сливочного масла. Ничего хитрого. Но просьба соблюдать пропорции, тогда будет супер.

Сосиски в румяной одежке, кто от них откажется? / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Смешать яйцо с теплым молоком, сахаром, солью, дрожжами. Орудовать венчиком. Добавить к жидким ингредиентам муку и размягченное сливочное масло, замесить тесто до гладкости, поместить в миску под пищевую пленку. Подойти оно должно, увеличившись в объеме вдвое. Теперь на подпыленном мукой столе его надо разделать на 10-15 кусочков. Скатать шарики и дать им расстояться минут 10. Потом каждый шарик растяните в жгут, а его руками превратите в ленту шириной 1,5-2 см. (Тесто очень мягкое и послушное). Обмотайте ленточками сосиски без пропусков, слегка внахлест, положите на противень, застеленный пергаментом, и оставьте на полчаса, прикрыв полотенцем. Потом смажьте верх желтком, смешанным со столовой ложкой молока, посыпьте кунжутом. Печь 20 минут при температуре 180° С.

Ингредиенты

450 г муки, 2 яйца (1 для смазывания), 250 мл молока (+ 1 ст. л. для смазывания), 4 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 2 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. соли, 10-15 сосисок (в зависимости от размера).