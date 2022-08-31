Адаптируем рецепт, найденный в Сети

Для нашей рубрики это сделала активный участник добровольного кулинарного сообщества «Вкусная жизнь» Ксения. Не так давно редакция «НГ» угощалась ее «деньрожденным» пирогом, который на ура пошел и с вином, и с чаем. Такова замечательная особенность выпечки со свежими фруктами. Как и что было сделано, Ксения рассказывает сама.

Пирог на сливках с фруктами отлично подходит к праздничному столу

Сначала технология. В ней ничего сложного. Просто обратите внимание, что в этой выпечке используются только желтки, на белках я потом оладушки пекла. Вполне удались… Так вот, желтки смешиваем с сахаром венчиком до того, как масса посветлеет, солим, вливаем сливки и перемешиваем.

Просеиваем туда муку и разрыхлитель, перемешиваем до однородного состояния, большую форму выстилаем пергаментом и выливаем тесто. Оно получается толщиной 1-1,5 см. Выкладываем абрикосы и посыпаем ванильным сахаром, можно еще и корицей. По желанию. Выпекаем в духовке на 180° С 30-40 мин.

Первый раз я готовила по оригинальному рецепту, который приведен ниже, с 20%-ными сливками, второй раз взяла 33%-ные. Также увеличила количество муки до 120 г и разрыхлителя до 1 ч. л. В итоге тесто получилось погуще, лучше поднималось во время выпечки.

Лайфхак, который всем известен, но я о нем часто забываю: не вытаскивать пирог из духовки сразу. Я, закончив готовку (35 мин.), оставила его там до остывания, все это время, не открывая духовку и не проверяя готовность зубочисткой. Пирог остался высоким, не опал.

В первый раз для начинки я использовала урюк, а во второй взяла нектарины (лысый персик). С персиком получается слаще и нежнее. Думаю, можно еще использовать сливы. Форма диаметром 26 см на мой вкус слишком большая, пирог получается тонкий, с другой стороны - это удобнее, если готовишь на большую компанию. Второй раз использовала меньшую форму - 20 см. Это, на мой взгляд, минимальный предел. Вывод: хорошо подойдет форма диаметром 23 см.

Блогер, давая рецепт и отвечая на комментарии читателей, указывала, что нельзя использовать сливки 10%, а также писала, что сливки не заменять сметаной. Но с этим я склонна не соглашаться. Пирог, испеченный во второй раз, мне и родственникам, пробовавшим его, напомнил шарлотку, а вот ее рецепт я видела и сама делала со сметаной. Так что планирую приготовить пирог в третий раз, уже со сметаной, чтобы самой почувствовать разницу.

Ингредиенты

Базовый рецепт включает: 3 желтка, 100 г сахара, 100 г муки, 300 г абрикосов, 150 мл сливок от 20 до 33%, ванильный сахар 1 пакетик, щепотка соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя.

Фото Ксении РЕБИК