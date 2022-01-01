Моя соседка уже более 10 лет нарушает покой и сон жильцов: в своей квартире устраивает ночные посиделки и драки, часто выпивает и дебоширит ночью. Совместно с другими жильцами мы на протяжении этих лет обращались в полицию, но на предупреждения участкового соседка не реагирует, не открывает дверь, а административные штрафы она выплачивает из алиментов. У нее двое несовершеннолетних детей, но органы опеки не могут лишить ее родительских прав. Существуют ли еще какие-то меры, чтобы наказать женщину? Что нам делать в такой ситуации?

Жанат ТРУБАЕВ, Костанай

Комментарий

На первый вопрос отвечает начальник ДП Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ:

- По указанному адресу проживает гражданка 1985 г. р. совместно с несовершеннолетними детьми 2009 г. р. и 2013 г. р. С начала 2022 года на этот адрес на пульт 102 по фактам нарушение тишины и дебоша поступили 4 сообщения: 2 о семейных скандалах (привлечен по ст. 73 ч. 1 КРКоАП бывший супруг) и 2 о нарушении тишины в ночное время (женщина привлечена по ст. 437 ч. 2 КРКоАП, вынесен штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге).

В целях профилактики инспекторами по делам несовершеннолетних было направлено сообщение в отдел образования акимата Костаная (органы опеки и попечительства) с ходатайством об ограничении родительских прав женщины. Постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних гражданка привлечена к административной ответственности по ст. 127 ч. 1 КРКоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) с наложением административного взыскания в виде штрафа 10 МРП. Отделом образования установлен контроль за семьей (включена в дополнительный график проведения рейдовых мероприятий).

В настоящее время сотрудниками группы ювенальной полиции ОМПС Южного ОП УП г. Костаная совместно с сотрудниками отдела образования акимата Костаная данная семья проверяется по месту проживания, где в ходе проверки женщина в употреблении алкогольных напитков замечена не была, имеет постоянное место работы (продавец в продуктовом магазине), жалоб и заявлений со стороны соседей не поступало.

На второй вопрос отвечает руководитель отдела социальной защиты детства управления образования Костанайской области Сания АЛХАМБАЕВА:

- Родительских прав лишают в случаях, если:

1. Родители уклоняются от выполнения обязанностей по воспитанию детей, что может выражаться как в злостном уклонении от уплаты алиментов, так и в отсутствии заботы: о нравственном и физическом развитии; об обучении; о подготовке к общественно-полезному труду.

2. Родители отказываются без уважительных причин забрать своего ребенка из родильного дома; из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иных организаций.

3. Родители злоупотребляют своими родительскими правами, что следует понимать как использование этих прав в ущерб интересам детей.

4. Родители жестоко обращаются с ребенком.

5. Родители злоупотребляют азартными играми, пари, спиртными напитками или наркотиками, психотропными веществами.

6. Совершение умышленного уголовного правонарушения против жизни или здоровья своего ребенка, супруга либо других членов семьи.

Родители детей в этой квартире состоят в разводе. Суд принял решение оставить детей с матерью, отец выплачивает алименты, ему было разъяснено, что он может обратиться в суд и подать документы на лишение родительских прав, но он этого не делает. Получается, что в данной ситуации нет оснований для лишения родительских прав, так как подача документов возможна только через органы опеки одним из родителей.