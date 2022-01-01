Аким Костаная планирует установить гранитный бордюр на нескольких улицах. Поддержите ли вы финансирование этого проекта из городского бюджета? Да. Гранитный бордюр дороже бетонного, но прослужит дольше и более эстетичен.

Да. В Костанае был негативный опыт по установке такого бордюра, но на ошибках учатся.

Нет. Вполне вероятно, что в Костанай вновь привезут некачественный гранитный бордюр.

Нет. Гранитный бордюр - это роскошь для Костаная. В городе много других проблем.

