Куда пойти с 1 по 7 сентября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Золотая коллекция музейных фондов». Выставка живописи, скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства из коллекции областного краеведческого музея
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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6 сентября,
19.00
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Концерт Нурлана Онербаева
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Стадион «Центральный»,
ул. 1 Мая, 153
тел.: 8-714-2-54-38-82
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3 сентября,
18.00
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Kostanay Music Fest - самый большой музыкальный фестиваль в истории Костаная, который пройдет под открытым небом на знаменитом стадионе «Центральный».
На фестивале вы получите удовольствие от выступлений таких артистов, как abdr., Moldanazar, Мирас Жугунусов, Darkhan Juzz, Yenlik, HIRO, Akha, Fatbelly.
А завершающим штрихом этого вечера станут хедлайнеры: Limba, Ninety One, Ирина Кайратовна.
Продолжительность - 5 часов
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