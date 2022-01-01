В городе Тобыле (бывшем поселке Затобольск) Костанайского района уже около двух лет частично отсутствует ограждение православного кладбища. Свободный доступ открыт для крупного рогатого скота, прогуливающегося по кладбищу и оставляющего за собой следы пребывания. Удивляет полное отсутствие какой-либо инициативы от исполнительной власти, органов, на чьем балансе находится кладбище, а также правоохранительных органов. Почему-то за такое длительное время ни у кого не возникло вопросов, куда и почему пропало ограждение, а также почему до сих пор на его месте не появилось новое?

MD, пользователь сайта

Комментарий

Пресс-служба акима Костанайского района прокомментировала:

- Православное кладбище города Тобыла находится на балансе отдела ЖКХ акимата Костанайского района, обслуживает кладбище ТОО «Горизонт» согласно договорным обязательствам. Акимом Костанайского района ранее проведено совещание, куда были приглашены представители ТОО «Горизонт», акимата города Тобыла и отдела ЖКХ, на котором было принято решение об увеличении количества контейнерных площадок в этом году как на православном, так и на мусульманском кладбищах. На следующий год будет предусмотрена возможность выделения финансовых средств на разработку проектно-сметной документации для установки новых ограждений с парковочными зонами на двух кладбищах. Запланированные работы при выделении средств из бюджета будут производиться на православном и на мусульманском кладбищах параллельно. Кроме того, хотелось бы обратиться к жителям с просьбой не наводить беспорядок при посещении кладбища. После уборки на территории могил родных мусор выбрасывать строго в контейнеры.