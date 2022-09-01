Ярмарки, базары и лавки: как и чем торговали в Кустанае в конце 19-го - начале 20-го веков

Еще в 1868 году оренбургский генерал-губернатор Н. А. Крыжановский ставил вопрос о создании в Зауралье и Тургайской области сети временных ярмарок, чтобы торговцы могли передвигаться от одной ярмарки к другой со своими товарами. Он предлагал создать 6 ярмарок, среди них - Тобольскую, которая должна была проходить в течение июля каждого года.

Дом купца Кияткина на углу улиц Толстого и 5 Апреля в Костанае / Фото Ксении РЕБИК

С Тобольской ярмаркой Крыжановский связывал планы строительства нового поселения в Кустанайском (тогда Николаевском) уезде Тургайской области. Предлагаемое поселение и ярмарка при нем должны были возникнуть в узле торгово-караванных путей, проходящих через территорию уезда. «Это 170 верст восточнее Троицка, именно там, где проходили караваны из Средней Азии и киргизы Тургайской, Акмолинской и Сыр-Дарьинской областей направлялись со своим скотом к Троицкому меновому двору», - писал Крыжановский. Такое обстоятельство ставило будущий город Кустанай в очень выгодное положение по отношению к другим центрам торговли.

Слухи о новом городе в Николаевском уезде стали стремительно распространяться с 1870 года по губерниям: Самарской, Симбирской, Казанской, проникли и в центральные губернии страны. Малоземельные крестьяне волной потянулись на восток. Весной 1879 года большое количество крестьянских семей сосредоточились в Оренбурге, Орске и Троицке, в казачьих станицах и поселках, растянувшихся вдоль северных и западных границ Николаевского уезда. К 1 января 1879 года, когда было официально разрешено поселение в городе на урочище Кустанай, в Тургайское областное управление поступило прошение от 3 308 семей, 500 из которых по указу администрации направились в Кустанайский уезд Тургайской области.

Караван на ярмарке в Кустанае. Начало 20-го века / Фото из книги «Костанайское купечество конца 19-го века» (И. Терновой и Ю. Литвиненко)



Среди русских мужиков, нарезающих улицы будущего города, шел энергично за сохой 40-летний Петр Иванович Кияткин. Ранней весной 1881 года из большого мордовского села Аделяково Самарской губернии на 6 лошадях, запряженных в 6 груженных домашним скарбом телег, выехал Петр Иванович со всей семьей: женой Гликерией, сыновьями Павлом, Федором, Иваном и тремя дочерьми в нашу кустанайскую степь. Три брата были одинаково богаты, имели в Кустанае просообдирки с топчаками, мельницы - сначала простые, на конной тяге, затем оборудованные по последнему слову техники - с двигателями внутреннего сгорания, с динамами для освещения, элеваторные установки, крупчатое оборудование. В сельском хозяйстве имели толк, всегда участвовали в ярмарках.

Петр и Гликерия Кияткины были в числе первых жителей Кустаная / Фото из книги «Костанайское купечество конца 19-го века» (И. Терновой и Ю. Литвиненко)



Тургайские областные ведомости информировали, что численность населения к 1886 году в поселении составила 7 325 человек.

В годы Столыпинской реформы пришла вторая волна переселенцев с Украины и частично Бессарабии: из Харьковской, Полтавской, Киевской, Таврической, Херсонской губерний. Первые переселенцы привезли и пользовались железным одно-двухлетним плугом, телегой на деревянном ходу волами с плугом-косой; вторые же привезли и пустили в дело 3-5-лемешные буккера сеялки, брички, лобогрейки, каменные катки, веялки и неутомимую энергию больше захватить и обработать свободной пустующей земли. В результате освоения края образовалась определенная хозяйственная система с производством на вывоз продуктов сельского хозяйства: зерна, пшеницы и мяса на Урал и далее. Столыпинские переселенцы сделали Кустанай экономическим центром большей части Тургайской области. Кроме пшеницы, через него поступало большое количество скота, овечьей шерсти и кожевенного сырья. Обратным потоком в степь Тургая местному населению шли мануфактура, бархат, шелк, кожевенные обувные товары, чай, сахар.

Министерство внутренних дел России направило циркуляр военному губернатору Тургайской области генерал-майору Проценко об открытии в поселении Кустанай по ходатайству местного населения и купечества первой ярмарки Покровской сроком с 1 по 10 октября 1886 года.

Покровская ярмарка вначале проходила по обеим сторонам Тобола (у Малого моста), а потом была перенесена на специально выделенную территорию за логом Абиль-сай (Наримановка). Целый городок юрт и палаток, легких ларьков, магазинов, харчевен, пивнушек, цирк с клоунами и борцами, игрушками и свистульками располагались там.

Главным предметом привоза на ярмарку из центральной России в Кустанай были предметы промышленного производства (ткани, металлоизделия). С 1886-го по 1896 год привоз увеличился немногим более чем в два раза (мануфактура на 56 810 руб. - 130 300 руб; бакалея на 2 800 руб. - 14 640 руб.; металлоизделия на 7 500 руб. - 12 000 руб., кожевенные товары на 14 842 руб. - 20 850 руб.). А продажа привозимых товаров - более чем в 2,5 раза. Основными предметами торговли местного населения на кустанайских ярмарках были скот и сельскохозяйственное сырье (кожа, шерсть и др.). В торговле участвовал торговый капитал Троицка, Шадринска, Челябинска, Орска, Оренбурга и других городов.

Рост торгового влияния Кустаная вызвал волну недовольства у купцов Троицка и Орска. Когда открылась вторая ярмарка в Кустанае (29 июня - 3 июля 1892 года) под названием Петровская, Троицкая городская дума направила министру внутренних дел жалобу об отмене второй ярмарки. Но жалоба была отклонена. Кустанай стал центром, ежегодно регулярно собиравшим в ярмарочные дни казахов-скотоводов не только Кустанайского, но и Тургайского и Иргизского уездов, а также кочевников далекой Сыр-Дарьинской области. Троицкое купечество начало переселяться в Кустанай и открывать свои торгово-скупочные предприятия.

Помимо ярмарочной торговли, в 1881 году в городе развивалась и базарная торговля. Она велась также у моста на обоих берегах Тобола и около собора (городской сквер). Главным предметом торговли, в отличие от ярмарок, являлась продажа хлеба. Годовой оборот был очень непостоянен: все зависело от разницы между ценами на зерно в Челябинске и Троицке, с одной стороны, и ценами в Кустанае - с другой. Главными скупщиками зерна являлись торговые фирмы Шахрина, братьев Степановых, Гладких, А. Яушева, Стахеева.

Братья рода Кияткиных (слева направо): Федор Петрович, Павел Петрович и Кузьма Петрович. Ташкент. 1960 г. / Фото из книги «Костанайское купечество конца 19-го века» (И. Терновой и Ю. Литвиненко)

Купцы Кияткины занимали видное место в мукомольном деле Кустаная. 5 месяцев в году они прикладывали силы в сельском хозяйстве. Завершив с уборкой пшеницы, осенью и зимой Кияткины строили в городе просообдирки с конской тягой, все разговоры вели вокруг новых усовершенствований мельниц. С уважением относились к богатеющим знакомым и высмеивали неудачников в жизни или торговых сделках. До 1913 года железной дороги еще не было, грузы отправляли и получали с ближайшей станции Омской железной дороги. Решив иметь верблюжий транспорт, Николай Петрович Кияткин на Покровской ярмарке купил 40 хороших верблюдов, приготовил 40 новых саней, намереваясь караваном возить пшено из Кустаная на ст. Мишкино. Зима 1910-1911 гг. выдалась лютая, а нанятые люди не умели вести дело ухода и кормления транспортных верблюдов в условиях холодной сибирской зимы. Положенные на подстилку верблюды утром не вставали, были занесены снегом и замерзли. Так за зиму верблюды погибли, сани сожжены, груз был растерян. Предприятие пошло прахом.

Помимо Кустанайских ярмарок, в крупных селах действовали Сретенская, Ивановская в селе Александровском, Тургайская в уездном центре Тургая, ярмарка в станице Николаевской (бывший центр Кустанайского уезда).

Вот как в архивных документах описано открытие ярмарки в Тургае с 7 по 22 июня 1929 года. Ярмарочный день начинался с поднятия флага ярмаркома в 8 часов утра и продолжался до 6 часов вечера без перерыва на обед. Все торговые государственные, кооперативные и частные организации, заготовительные организации были обязаны зарегистрироваться. В течение ярмарочного периода торговля шла и в будни, и в дни отдыха. Местные торговые предприятия на весь период прекращали свои операции в пределах города и переносили на ярмарочную площадь. Исключение составляла торговля мясом.

С 1881 года развитие получила и лавочная торговля, старт которой дали купцы Б. Янкелев и К. Шестаков, они открыли в Кустанае магазины по продаже мануфактурных и хозяйственных товаров. Меновая торговля производилась мелкими торговцами и приказчиками солидных торговых фирм, разъезжавших по степи. Вот документ: «При меновой торговле купцы особенно обманывали население. Так за пачку иголок стоимостью 3 копейки выменивали фунт козьего пуха, стоившего рубль. Степняки, приезжавшие на ярмарки и базары, плохо знали бумажные деньги, серебро не умели считать. Проходимцы-торгаши нередко за купленную продукцию платили яркими наклейками от чая или раскрашенными бумажками. Часто казах, выбрав товар, кладет кошелек на прилавок и говорит: «Бог у нас один, только вера разная, бери за товар, что полагается…»