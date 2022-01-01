Мы - будущие жильцы дома № 24 в микрорайоне Юбилейный Костаная, квартиру получали через «Отбасы банк». Заявку подали в 2019 году, первоначальный взнос внесли в конце 2020 года. Нам обещали, что дом сдадут в июле 2021 года, затем - в сентябре, далее - до конца года, потом обещали, что в начале 2022 года. И теперь, когда дом сдан и все готово, все молчат. В «Отбасы банк» дозвониться невозможно, номер, который указан в Интернете, не существует, автоответчик не связывает с операторами. Писали им в директ в Instagram, отвечают: якобы ждут ответ от акимата. Также писали и акиму области, который был в этом доме в начале года и даже выложил пост в Instagram, якобы запланированные работы ведутся согласно графику. Куда можно позвонить, чтобы узнать хотя бы приблизительный срок заселения? Ведь многие вкладчики снимают квартиры, живут в поселках и очень ждут вручения ключей.

Сарра АБИЛЬ, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает начальник отдела развития бизнеса Костанайского областного филиала АО «Отбасы банк» Амир ИСКЕНДИРОВ:

- На данный момент банк передает списки людей, прошедших на этот дом, в акимат Костаная. В ближайшие дни отдел жилищных отношений акимата Костаная будет вызывать клиентов для заключения договоров купли-продажи. Только после этого людей будут заселять в дом № 24 в микрорайоне Юбилейный.