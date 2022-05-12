Какими способами бороться с главными вредителями картофеля уже во время его посадки

С этими насекомыми-вредителями на своих участках сталкивался однозначно каждый дачник. Проволочник и колорадский жук - враги картофеля и других огородных культур, борьба с которыми может продолжаться на протяжении всего сезона и много лет. Если от первого зачастую страдает качество непосредственно клубней, то от нашествия полосатого и прожорливого гостя урожай может значительно снизиться или погибнуть уже на стадии всходов.

Главное, не прозевать появления прожорливых личинок колорадского жука, иначе от куста ничего не останется / Фото автора

Одни дачники считают, что только радикальные меры с использованием химических препаратов могут остановить этих вредителей, другие будут все свободное время вручную собирать в баночку и придерживаться народных способов и средств борьбы. Какие из них наиболее эффективны и могут применяться уже сейчас, во время посадки картофеля? Попробуем разобраться.

Кто есть кто

Наверняка вам попадались клубни картофеля, испещренные неприятными узкими ходами, которые приходится вырезать при чистке. Это работа проволочника - продолговатого, веретеновидного червя, длиной 2-3 см, любимым лакомством которого являются клубни картофеля. Но не гнушается он и другими корнеплодами, а также корнями, молодыми ростками всех остальных огородных культур. При значительном распространении этого вредителя потери рассады и всходов могут доходить до 80%.

На самом деле, проволочник - это личинка жука-щелкуна, который не наносит такого существенного вреда растениям. Его самка за сезон откладывает до 200 яиц, которые превращаются в личинки. В первый год они еще небольшие и не столь прожорливые, но со второго года начинают сметать все подряд. Проделывая глубокие и извилистые ходы в почве, личинки могут зимовать и жить до 5 лет на вашем участке.

Проволочник скрыт под землей, а его «работа» отражается на урожае / Фото grizun-off.ru

Наличие проволочника можно обнаружить при перекопке, когда он активничает на глубине в 5-10 см, а способствует его распространению закисленная почва, наличие злаковых сорняков, в первую очередь - пырея ползучего. Вредителя выдают единичные, внезапно увядшие кусты при появлении всходов картофеля, поскольку проволочник не способен далеко уползать в горизонтальном направлении.

Прожорливый колорадский жук в представлении не нуждается, его знает каждый. В отличие от проволочника, он наносит вред зеленой части растений семейства пасленовых (картофель, томаты, баклажаны). Опасны как взрослые особи, так и многочисленные личинки, которые вылупляются через 5-17 дней из ярких желто-оранжевых яиц, отложенных на нижней части листвы. Таких яиц одна самка откладывает группами по 40-60 шт. в количестве до 500 шт. Двадцать пять жуков в течение суток могут съесть всю листву на одном картофельном кусте. При уничтожении 50% зеленой массы урожай картофеля снижается в 2-3 раза, поскольку питательные вещества из клубней будут брошены на восстановление съеденной листвы.

Колорадский жук чрезвычайно жизнестойкий, зимует в почве, на тех участках, где был посажен картофель, вырабатывает устойчивость к инсектицидам и средствам борьбы.

Лучше предупредить

Профилактические меры борьбы с проволочником и колорадским жуком сводятся к работе с землей. Во-первых, место под картофелем не должно быть постоянным. После двух лет выращивания на одном месте нужно сделать севооборт, выбрав другой участок, на котором не росли пасленовые.

Выращивание горчицы после делянки с картофелем - эффективный способ борьбы с вредителями / Фото автора

Во-вторых, помогает снизить количество вредителей двукратная глубокая перекопка земли поздней осенью и весной перед посадкой. В первом случае личинки вредителя окажутся на поверхности и замерзнут зимой, а сейчас при перекопке вы сможете обнаружить выживших насекомых и их собрать. Также тщательно стоит избавляться от корней пырея, который очень любит проволочник.

Этот вредитель некомфортно себя чувствует в щелочной почве. Если у вас на участке бурно растут такие сорняки, как лопух, одуванчик, подорожник, хвощ полевой, щавель обыкновенный, кислица, то это признак кислой почвы и стоит сделать ее известкование. В этом поможет гашеная известь-пушонка, которую рассыпают при перекопке из расчета 100-500 г на 1 кв. м с заделкой на глубину 25-40 см. Известь вносят один раз в 3-4 года. Аналогично применяются доломитовая мука и мел, а древесную золу можно сыпать прямо в лунку при посадке картофеля по 1 ст. л.

Ежегодное выращивание после уборки картофеля сидератов, в первую очередь горчицы, заметно помогает избавиться от этих вредителей. Эфирные масла этой культуры, которые содержатся в зеленой массе, при заделке в почву отпугивают насекомых. Сейчас, после посадки картофеля, горчицу можно посеять в междурядья, а затем скосить при окучивании всходов.

Также замечено, что колорадский жук не любит запах некоторых растений. Выращивание между кустов картофеля бархатцев, календулы, настурции, кориандра, конечно, не избавит от вредителя полностью, но снизит их количество.

Все средства хороши

Радикальным и самым эффективным способом борьбы, безусловно, является применение химических инсектицидов. Помните, еще лет 20 назад в ходу у дачников на всех вредителей был один «Децис». Потом сказали, что колорадского жука он не берет, и появились другие. Большинство из них применяется в виде опрыскивания уже больших кустов, пораженных колорадским жуком, зачастую уже в середине лета.

Предпосадочная обработка современными препаратами - удовольствие эффективное, но не дешевое / Фото автора

Однако несколько лет назад появились препараты, которыми обрабатывают клубни семенного картофеля перед посадкой. Это «Престиж», «Табу», «Клубнещит», «Престижатор». Их сразу взяли на вооружение крупные крестьянские хозяйства, а затем и дачники. Знакомая рассказала, что не нарадуется на него, ведь ни проволочник, ни жук больше не угрожают картофелю.

Действующими веществами в этих препаратах являются инсектицид имидаклоприд и фунгицид пенцикурон. Первый обеспечивает защиту и клубня, и ботвы от вредителей на протяжении 40-60 дней после появления всходов, а второй станет мерой профилактики черной ножки, парши и мокрой гнили.

Согласно инструкции, разведенными препаратами в день посадки опрыскивают из пульверизатора уже прогретые и пророщенные клубни. Разложив их в ящике или на пленке, необходимо равномерно и со всех сторон смочить картофель, дать высохнуть и можно кидать в лунку.

Зола и горчичный жмых - для тех, кто не хочет «химичить» на своем участке / Фото автора

Под действием почвенной влаги активные вещества частично переходят в грунт, создавая защитное пространство, а часть при появлении корешков впитывается и равномерно распределяется во всех вегетирующих частях куста.

Если у вас не столь массово почва заражена проволочником, достаточно окультурена, соблюдается севооборот, то от химии можно отказаться в пользу биологических средств. К таковым относятся всем известная древесная зола, которая станет еще и источником калия, а также горчичный жмых в виде порошка. По одной столовой ложке каждого из этих средств в одну посадочную лунку - и личинки не приблизятся к вашей картошке. Усилить защитный эффект поможет добавление красного жгучего молотого перца.