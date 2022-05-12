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В искусстве подготовки мяса для шашлыка или запекания на решетке совершенству точно нет предела. Одни из нас - минималисты и признают универсальной композицию из лука, перчика и стакана минералки. Другие создают такие маринадные фантазии, что диву можно даться. Делимся рецептами и пробуем.

Использование глазури обеспечит мясу еще и очень красивый цвет / Фото Attuale.ru

Вот приятный маринад, который очень хорошо подходит для свинины. И для чистой мякоти, и для мяса на ребрышках. К тому же есть бонус - глазурь, которой здорово покрывать почти готовое мясо.

Для маринада надо смешать готовую зернистую горчицу, мед, яблочный сок и соевый соус. Из специй попробуйте розмарин, иголочки надо немного размять, чтобы аромат охотнее отдавали.

На всю ночь мясо в нем оставлять не стоит. Достаточно 2-3 часов. Солить, понятное дело, его тоже не надо. Соевого соуса будет достаточно. Лучше брать классический. С грибным вкусом в данном случае будет перебор. Хорошо, конечно, если яблочный сок будет свежевыжатый. В принципе, это не обязательно, лишь бы из консервированных был понатуральнее - без избытка сахара, чтобы кислинка чувствовалась.

Жарить шашлык или медальоны на решетке, как обычно. А за 3-4 минуты до готовности вкусно смазать его глазурью, корочка будет классная. Рецептов глазури почти столько же, сколько маринадных, то есть бесконечно много. Можно, например, воспользоваться смесью меда, острой горчицы и яблочного сока, похоже на наш маринад, но важны пропорции. Кстати, если у вас розмарина свежего нет, то сухой в маринад класть смысла нет, а вот измельченный сухой можно добавить в глазурь. Еще один вариант глазури - на основе кетчупа. В него добавляют оливковое масло, коричневый сахар (можно и белый), немного молотого кумина или кориандра и чуток яблочного уксуса. Очень аппетитная смесь и запекается красиво.

В приведенном выше маринаде отлично получаются ломтики утятины. Если будете использовать филе на коже, то на шкурке надо сделать ромбовидные насечки. Зажаривается она шикарно. И глазурь тоже будет уместна. Яблочный сок можно заменить апельсиновым.

Утиное филе часто бывает небольшим. Его можно целиком продольно насадить на шампур или использовать два шампура и зажаривать пластину утятины целиком.

Ингредиенты

Пропорции для маринада: на 3 ст. л. готовой зернистой горчицы - 1 ст. л. меда, 100 мл яблочного сока, 50 мл соевого соуса.

Для глазури: 1 ст. л. меда, 1 ст. л. готовой острой горчицы, 2 ст. л. яблочного сока. Или 150 мл кетчупа, 1 ст. л. оливкового масла, ½ ч. Л. молотого кумина или кориандра, 2 ст. л. коричневого сахара, 2-3 ст. л. яблочного уксуса.