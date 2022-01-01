На тротуаре по улице Быковского в Костанае, если двигаться от кафе «Разгуляй» в сторону Тобола, уже много лет зияет огромная дыра в асфальте. Длина ее - примерно метров 7-8, а в самом широком месте она занимает практически весь тротуар. Ее даже со спутникового снимка видно. Во время дождей яма заполняется водой, ее приходится обходить по узенькой полоске сохранившегося асфальта. Все дыры в асфальте, которые были рядом с этой, уже залатали, а на эту асфальта не хватает?

Гостья, пользовательница сайта ng.kz



Костанай, ул. Быковского. Во время дождя яма превращается в огромную лужу / Фото автора письма