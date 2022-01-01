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Куда пойти с 12 по 18 мая

 Потехе - час!

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Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

14 мая, 12.00

 

«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка

15 мая, 12.00

15 мая, 14.00

«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка

"Волк, коза и козлята", сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

15 мая, 17.00

«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия

18 мая, 10.00, 14.00

«Маугли», Р. Киплинг, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

12 мая, 18.00

«Новые Бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка

14 мая, 12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка

14 мая, 12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

19 мая, 18.00

«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж

В течение месяца

Выставка работ учащихся художественной школы им. А. И. Никифорова «Дети рисуют мир». 2-й этаж

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56. концертный зал Jastar Saraiy

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

25 мая, 19.00

Концерт Төреғали Төреәлі

 

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина, 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

Выставка «Прикоснись к искусству», приуроченная к 85-летию члена Союза художников РК Николая Торшина