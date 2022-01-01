Куда пойти с 12 по 18 мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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14 мая, 12.00
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«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка
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15 мая, 12.00
15 мая, 14.00
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«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка
"Волк, коза и козлята", сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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15 мая, 17.00
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«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия
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18 мая, 10.00, 14.00
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«Маугли», Р. Киплинг, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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12 мая, 18.00
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«Новые Бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка
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14 мая, 12.00
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«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка
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14 мая, 12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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19 мая, 18.00
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«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж
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В течение месяца
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Выставка работ учащихся художественной школы им. А. И. Никифорова «Дети рисуют мир». 2-й этаж
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56. концертный зал Jastar Saraiy
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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25 мая, 19.00
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Концерт Төреғали Төреәлі
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина, 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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Выставка «Прикоснись к искусству», приуроченная к 85-летию члена Союза художников РК Николая Торшина
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