О мусоре, раскиданном вдоль железнодорожных путей в районе гаражного кооператива «Ардагер», сообщил «НГ» житель Костаная Газиз АРЫСТАНБЕКОВ. Он рассказал, что мусор лежит давно и разбросан на большой территории.

В районе старого автовокзала мусор разбросан вдоль железнодорожных путей / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Ориентироваться можете на здание по ул. Гоголя, 177/1 «А» в районе старого автовокзала, - пояснил он. - Там все завалено мусором вдоль путей, возле гаражей. И никому это не нужно, никто не хочет его убирать.

Вдоль железнодорожных путей в районе гаражей действительно много мусора. Местами он разбросан, местами лежит кучами.

Ул. Баймагамбетова, 3 «В». Свалка во дворе дома за две недели стала еще больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка во дворе дома № 3 «В» по ул. Баймагамбетова, о которой мы писали две недели назад, стала еще больше.

Открытый колодец по пр. Кобланды батыра, 2 «Б», за зданием ресторана, о котором мы писали неделю назад, уже закрыли. Об этом «НГ» сообщил представитель ГКП «Костанай-Су» Владимир Югай, прислав фото закрытого колодца.

Колодец за зданием по пр. Кобланды батыра, 2 «Б» закрыли и огородили сигнальной лентой / Фото Владимира ЮГАЯ

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