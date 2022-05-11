В 121-м туре «Нужных денег» удовлетворили обе заявки

Участницы нашего проекта получили необходимые для обследования и реабилитации суммы и в скором времени отправятся в клиники Нур-Султана.

При подсчете сборов 121-го тура обнаружился один запоздавший взнос для участницы прошлого тура - 4-летней Аяжан Наурызбай из Костаная. Читательница Рауза перечислила для девочки 2 000 тенге на карту «Каспи» нашего проекта. Эту сумму мы уже передали по адресу. В таблице поступлений текущего тура запоздалые взносы традиционно не отражаются, поскольку не влияют на распределение средств, но они заносятся в большую таблицу по всем турам проекта и помечаются звездочкой.

Напоминаем, что прошлый, 120-й, тур мы завершили с переходящим остатком 777 140тенге, но сохранить всю сумму до начала 121-го тура не удалось, так как по решению комиссии была оказана срочная помощь участнице 119-го тура 6-летней Еве Гурневич. В нашем проекте такое происходит редко, и это был такой случай.

Поэтому в таблице поступлений и распределения средств этого тура указан переходящий остаток на момент завершения 120-го тура и вычеты из него 350 000 тенге на помощь Еве Гурневич.

Чтобы разрешить сомнения

У 5-летней Виктории ШИШКИНОЙ из Костаная диагностирован не только ДЦП, но и ретинопатия недоношенных, из-за которой многие дети без должного лечения остаются незрячими. Поэтому родителям Вики приходится решать две проблемы. Во-первых, надо поднимать дочь на ноги в буквальном смысле, то есть бороться за то, чтобы она могла ходить. Во-вторых, сохранить, по крайней мере, ту часть зрения, которую возможно, благодаря проведенным операциям по методу Дискаленко.

Вика начнет проходить обследование 20 мая / Фото из архива Ирины ШИШКИНОЙ

Все, что можно делать в этой ситуации, родители девочки делают. Вика была прооперирована в Санкт-Петербурге, проходила там же послеоперационное обследование, потом получала инъекции препарата «Ретиналамин». Врачи, в принципе, давали неплохие надежды на то, что Вика будет видеть, хоть и не очень хорошо. Но проблема в том, что пока невозможно понять, насколько помогли девочке все приложенные усилия медиков и родителей. Иногда кажется, что Вика видит игрушки и целенаправленно их берет, иногда она не демонстрирует такого интереса и не реагирует на зрительные раздражители. Чтобы выяснить доподлинно процент сохраненного зрения, надо ехать в столицу и проходить серьезное аппаратное обследование. Собрать самостоятельно деньги на обследование, поездку и проживание родителям крайне тяжело, учитывая все остальные траты на поддержание здоровья дочери. Но наши читатели в рамках 121-го тура «Нужных денег» решили эту проблему очень быстро.

На карту «Каспи-голд» проекта для Вики поступили 20 адресных взносов на общую сумму 102 901 тенге. Мы добавили к ним 17 099 тенге из остатка прошлого тура и передали родителям девочки 120 000 тенге.

- Спасибо большое «Нашей Газете» и всем, кто помог в сборе, - сказала мама Вики Ирина ШИШКИНА. - Мы 19 мая выезжаем из Костаная и 20-го уже будем в Каз. НИИ глазных болезней. Надеемся, обследование даст положительный результат. Без вашей помощи мы не смогли бы его пройти.

Обследование не займет много времени, и скоро родителям Вики скажут, каковы ее шансы видеть окружающий мир достаточно для того, чтобы ориентироваться в нем по зрению.

«Космос» поможет

21-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная с детства борется за возможность ходить без посторонней помощи. У детей с ДЦП самые разные шансы на жизнь, поскольку диапазон нарушений здоровья у них очень широкий. Кому-то удается восстановить двигательные функции настолько, что только опытный врач определит, что когда-то были проблемы. А кому-то каждое умение приходится отвоевывать годами реабилитаций и большим вложением сил. Балшекер бьется со своим диагнозом давно и у нее есть результаты. Да, все получается не быстро, но получается же! И бросать свои усилия девушке никак нельзя. Да она и не собирается, всегда готова испробовать новые методы реабилитации. Пока Балшекер успешно участвует в конкурсах по танцам на колясках, но хочет танцевать на своих ногах. Разве можно было ей отказать в возможности приблизить эту мечту? Поэтому, когда Балшекер обратилась за помощью в наш благотворительный проект с просьбой собрать деньги для курса занятий на новом тренажере «Космос», у комиссии не возникло никаких возражений.

Из всех участников «Нужных денег» Балшекер первая испытает космический тренажер / Фото из архива Балшекер КСТАУВОЙ

Для Балшекер поступили 7 адресных взносов на общую сумму 16 501 тенге. Мы добавили к ним все безадресные поступления на карту «Каспи» и еще 239 515 тенге взяли из остатка прошлого тура.

- Спасибо огромное-огромное всем! - поблагодарила Балшекер. - Спасибо, что не отказываете в помощи, что верите в меня. Дай бог здоровья всем, кто помогает.

В начале июня девушка пройдет курс занятий на тренажере «Космос», который прежде был доступен только космонавтам, вернувшимся с орбиты. И мы обязательно сообщим нашим читателям, каковы впечатления Балшекер от этих занятий. Возможно, ее рекомендации помогут другим людям, нуждающимся в реабилитации такого рода.

О тех, кому помогли

Когда этот тур уже подходил к концу и стало ясно, что мы сможем помочь обеим участницам, к нам обратились организаторы интеллектуального проекта NewTown, периодически помогающие больным детям. Они проводят интеллектуальные игры, участники которых вносят средства на благотворительность. Нас спросили, кому из наших участников нужна их помощь.

Поскольку Вике и Балшекер уже собрали необходимые суммы, мы подумали над тем, что неплохо бы дать координаты ребенка, постоянно нуждающегося в препаратах или расходниках. Выбор пал на 5-летнего Артема ГАПШУ из Камысты, участника 118-го тура. У мальчика установлены и трахеостома, и гастростома, через которые он, соответственно, дышит и питается. Расходники имеют свойство заканчиваться, регулярно нужно закупать новые. Государство на это средств не выделяет, видимо, считается, что пособия по инвалидности должно хватать на все: и на спецпитание, и на лекарства, и на средства ухода, и на расходники. Но стоимость расходников на месяц только для трахеостомы превышает пособие в два раза. Как выживают семьи с такими детьми? Тем, кто хочет спать сладко, лучше не задаваться такими вопросами. Пока руководящие распределением благ на государственном уровне сладко спят, семьям «детей с трубочками» помогают простые люди, всем миром собирающие по нитке. И счастье, что иногда помощь приходит от благотворителей. Игроки клуба NewTown за одну игру собрали для Артема 318 000 тенге. Для семьи с ребенком-инвалидом это большое подспорье.

- Спасибо ребятам, помощь подоспела вовремя, - поделилась радостью мама Артема Евгения ГАПША. - У нас уже заканчивались расходники, а снова обращаться в «Нужные деньги» было неловко, ведь нам недавно помогали. И тут такая удача! Спасибо «Нашей Газете», что дали благотворителям наши координаты. Вы не представляете, как мы счастливы! Сам организатор, когда сообщил, что нам собрали деньги, был так рад, это чувствовалось. Прямо до мурашек, честно.

Евгения сообщила, что у Артема сейчас стабильное состояние, после приобретения помпы для правильного введения питания прекратились боли, ушли инфекции. Как выразилась Евгения: «Живем и улыбаемся».

Хорошо бы еще государство выделяло средства на приобретение расходников, хотя бы для детей. Возможно, когда-нибудь это будет так.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 122-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 121-й тур