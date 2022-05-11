Об открытом участке теплотрассы возле дома № 105 по ул. Байтурсынова сообщила «НГ» жительница Костаная Нагима ВАЛИЕВА.

- На трубах регулярно ночуют бомжи, - рассказала она. - Даже сейчас, когда отопление отключили, это их дом родной. Последствия ночевок - открытые участки труб, ветхая изоляция. Конкретно о трубах, про которые я говорю, по Байтурсынова, 105: на них только один участок, где ночуют бомжи. Изоляция на всей теплотрассе износилась давно.

Ул. Байтурсынова, 105. Трубы частично открыты, частично с ветхой изоляцией / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели длинный участок теплотрассы среднего диаметра с очень ветхой изоляцией, в одном месте она полностью отсутствует. Рядом - бутылки, пластиковые стаканчики и ощущение «родного дома», каким стало это место для людей без определенного места жительства.

Теплотрассу по ул. Дулатова, 142 не утепляют с конца марта / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы напротив дома № 142 по ул. Дулатова, которые мы проверяем уже в третий раз, так и не изолировали. С чем это связано, будем узнавать в КТЭК.

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