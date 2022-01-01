В блюде солируют баклажаны

К этому варианту рецепта я приближалась в несколько этапов. Сначала вычитала, что кубики баклажанов перед жаркой хорошо бы «припудрить» крахмалом. Будет симпатичная корочка и меньше жира впитают. Сделала. Вышло неплохо. Потом обнаружила рекомендацию перед жаркой перемешать баклажанную нарезку со взбитым яйцом, чтобы оно полностью впиталось в мякоть. Попробовала. Тоже понравилось. Действительно, легкий грибной привкус появляется, особенно если добавить отдельно поджаренный лук.

А недавно родилась третья версия. Сначала - обработка взбитым яйцом (прямо руками аккуратно вмешиваете), потом - опылить крахмалом, поджарить до золотистой корочки, а затем добавить к горячим баклажанам добрую ложку плавленого сыра, быстро перемешать, поверх посыпать мелко-мелко нарезанный укроп и чуток чеснока. Поверьте на слово, получается просто прелесть.

Если запах свежего чеснока по какой-либо причине в данный момент вас не устраивает, воспользуйтесь порошком сухого.

Плавленый сыр нужен очень мягкий, который хорошо мажется. Кстати, если в такой сыр вмешать зелень, чеснок, чуток мелко раздробленных орехов, получается отличная намазка на ломтики жареных баклажанов - в итоге вариация на тему «тещиного языка».