Я инвалид II группы. В течение 9 лет стоял в очереди на получение арендного жилья в Рудном, а с 2019 года - в Костанае. Очередь не двигается. Например, мой номер был 2915-м, а когда восстановили претендентов на жилье, стал 2920-м. Я недавно развелся с женой, живу сейчас с несовершеннолетним сыном на съемной квартире, платить за которую очень проблематично. Почему не продвигается моя очередь и может ли акимат как-то помочь мне с предоставлением арендного жилья?

Дмитрий РЫЛЬЦЕВ, Костанай

Комментарий:

На вопрос отвечает руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Ержан СУЛЕЙМЕН:

- Согласно данным единой системы сервисного программного продукта (СПП) «Нур-Баспана», Дмитрий Рыльцев оформлен в очередь для социально уязвимых слоев населения. В настоящее время номер его очереди - 1915. В соответствии со ст. 74 Закона РК «О жилищных отношениях», жилище из госжилфонда предоставляется гражданам, состоящим на учете нуждающихся, в порядке очередности, установленной списками, с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами. Согласно данным СПП, номер очереди на момент постановки Рыльцева - 3814, то есть очередь за все время сдвинулась на 1899 позиций.

На сегодня при акимате Костаная имеются 6 раздельных списков граждан нуждающихся в жилье. В соответствии с действующим законодательством жилье из госжилфонда распределяется по данным этих списков.

С 2021 года граждане, состоящие в очереди на арендное жилье из госжилфонда, в том числе и по категории «социально уязвимые слои населения» восстанавливались по решению суда. В 2020 году была проведена электронная инвентаризация очередников. Она осуществляется посредством интеграции СПП с базами данных госорганов. В итоге граждане были исключены по мотивированным причинам, однако по решению суда трое были восстановлены в списке очередников.