Эксперт - о посеве, секретных подкормках и «петуниевом дереве»

Найти более популярный цветок, чем петуния, на наших клумбах сложно. Неприхотлива в уходе, готова радовать цветением с мая до самых морозов, а разнообразие ярких расцветок и форм не оставит равнодушным ни одного цветовода. Небольшая ее капризность в выращивании потребует всего лишь чуть большего внимания. Как сделать это правильно, нам любезно согласилась продемонстрировать опытный агроном Наталья СВЕРЧКОВА.

Разбираемся в видах

Перед покупкой семян и их посевом надо узнать о разнообразных видах петунии, которых в настоящее время на рынке большое количество. По типу роста она делится на компактную и ампельную (каскадная).

Для прорастания семян важно создать влажный микроклимат, накрыв пищевой пленкой / Фото автора

Самое большое количество сортов и гибридов относится к первой группе. Такие растения имеют высоту от 20 см (низкорослые) до 35 см. По типу цветения и форме цветка группа включает несколько видов: крупноцветковые, или грандифлора (диаметр цветка 8-10 см), мелкоцветковые (до 5 см), многоцветковые, или мультифлора (6-8 см), бахромчатая, или фриллитуния (цветки диаметром около 10 см имеют резные края), махровая (цветки гвоздиковидной формы, 6-12 см в диаметре). Компактная петуния устойчива к неблагоприятным погодным условиям, зацветает рано и универсальна в использовании.

Ампельная или каскадная гибридная петуния (тип сурфиния) набирает популярность у цветоводов. В процессе роста побеги свешиваются, достигают длины 80-100 см и образуют настоящую лавину из ярких цветов диаметром около 10 см, сплошь покрывающих растение. Такая петуния эффектно смотрится в высоких кашпо, подвесных горшках и балконных ящиках.

Петуния на клумбе красива сама по себе и в сочетании с другими цветами / Фото Натальи СВЕРЧКОВОЙ

По словам Натальи Сверчковой, она больше любит именно длинноплетистую петунию, семена с которой каждый год собирает сама. Их и сеет. Правда, такая петуния может не передать родительскую расцветку, но на других ее качествах нисколько не отражается. Семена некоторых, особо понравившихся гибридов агроном приобретает в магазине.

От посева до высадки

Время, когда вы хотите получить цветение петунии, является определяющим в сроках ее посева.

- Она очень долго наращивает корни, поэтому, чтобы получить растения с бутонами уже к моменту высадки в мае, сеять надо в конце февраля - начале марта, - говорит Наталья Сверчкова. - Это касается низкорослых сортов. Ампельную петунию лучше высевать намного раньше, я это делаю с 25 декабря по 20 января.

Посев семян в неглубокие борозды имеет ряд преимуществ / Фото автора

Для посева удобно использовать пищевые пластиковые контейнеры с прозрачной крышкой либо кассеты с небольшими ячейками. Грунт должен быть ближе к нейтральной кислотности (pH 5,5-6,5), лучше покупной, он более однородный, питательный, менее заражен сорняками и болезнями. Но даже такой грунт агроном советует обеззараживать, однократно проливая розовым раствором марганцовки или растворенной в воде пастой «Фитоспорина» до чайного цвета.

Слабый раствор марганцовки подойдет для дезинфекции грунта и предупреждения черной ножки / Фото автора

От рекомендаций переходим к практике. Наталья Николаевна достает новый чистый контейнер, заполняет его ровным слоем в 3 см подготовленного торфогрунта, а затем аккуратно делает неглубокие бороздки на расстоянии 3 см друг от друга. В одном контейнере их получилось 3 штуки.

- Семена, разложенные по поверхности в такие углубления, не присыпают землей, но они не пересыхают быстро, здесь образуется влажный микроклимат, - рассказывает о преимуществах такого посева Сверчкова. - И нежные сеянцы потом удобно будет пикировать.

Для успешного прорастания семян требуется создать нужные условия: температура около 25 градусов, постоянная влажность под крышкой контейнера и наличие дневного света. Помещение, в котором располагается рассадник Натальи Николаевны, отвечает всем этим требованиям. Здесь большие окна, тепло, слегка влажно и пахнет землей.

Без фитолампы невозможно продлить световой день, так необходимый в конце зимы / Фото автора

В идеальных условиях всходы появляются через 7-10 дней. С этого времени необходимо делать досвечивание фитолампами или лампами дневного света, чтобы продолжительность светового дня составляла около 14 часов.

- Особое внимание необходимо уделить поливу, - делится опытом Наталья Николаевна. - Когда семена еще не проклюнулись, увлажняю их из пульверизатора, а когда всходы появились, только аккуратно поливаю между рядками с помощью медицинской груши. Либо в поддон, если сею в кассеты.

При достижении растениями высоты 3 см им необходимо снизить окружающую температуру до 17-18 градусов, при этом стараться не поливать обильно, чтобы грунт был полусухой. Тогда рассада не будет тянуться. Не стоит долго и плотно закрывать крышкой или пленкой контейнер сверху, советует агроном, лучше оставлять небольшую щель для циркуляции воздуха. Всходы так адаптируются лучше и не попадают. При появлении 3-4 настоящих листочков необходимо распикировать петунию в стаканчики или ячейки кассеты с объемом 200 мл.

Секреты кормления

Петуния имеет достаточно большую корневую систему, учитывайте это при высадке в горшки. На одно растение должно приходиться около 5 литров земли. Она еще и прожорливая: любит питательный грунт, частые подкормки органикой и микроэлементами, особенно калием и фосфором.

- Если выращивать петунию в готовом торфогрунте, то до высадки на улицу подкармливать ее вовсе не нужно, - говорит Наталья Сверчкова, - питания достаточно. Но спустя 2 недели после высадки уже необходимо. Я использую монокалийфосфат (1 ст. л. на 10 л теплой воды), поливаю под корень раз в месяц.

Органическую подкормку Наталья Николаевна делает сама. И это не привычный навоз, который для цветов не годится, говорит агроном. Секретное суперудобрение делается на основе ржи.

- Я в магазине покупаю килограммовый пакет семян ржи, заливаю их на 12 часов водой, - раскрывает секрет Сверчкова. - Затем рожь вынимаю и раскладываю по контейнерам для проращивания. При высоте ростков в 15 см помещаю всю массу в ведро и заливаю 5 л воды. Удобрение киснет 3 дня, затем процеживаю и опрыскиваю растения, не разбавляя. Раствор, конечно, характерного запаха, но его очень любит петуния. Отзывчивы цветы и на полив настоем крапивы и зелени других сорняков.

С мечтами о дереве

Рассказывая о своих питомцах, Наталья Николаевна подробнее остановилась на выращивании ампельной петунии и своей новой задумке, которую в этом году хочет воплотить в жизнь. Посев этого вида не отличается от других, а вот формирование потребует особого подхода.

- Когда на растении уже есть 6 листочков, необходимо отщипнуть верхушку примерно на 5 мм, - делится опытом агроном. - Петуния начнет давать боковые побеги, которые также прищипывают при достижении длины 3 см. Этого будет достаточно для формирования кустика перед высадкой в грунт. Но через 1,5 месяца петунию надо… подстричь. Да, именно срезать секатором по 10 см с каждого побега.

Такую операцию она проводит дважды за лето: в июне и начале августа, тогда кусты будут всегда пушистые и обильно цвести.

Будущее дерево из петунии начинается с металлического каркаса / Фото автора

К будущему лету каскадная петуния займет место на новой вертикальной композиции, которую уже сейчас сооружает Сверчкова. Увидев в соцсетях, Наталья Николаевна загорелась идеей сделать дерево из петуний, сплошь покрытое яркими цветами. Из горшка большого диаметра, строительной сетки и трубы уже сооружена основа композиции. Затем внутрь будет помещен полиэтиленовый мешок, грунт и высажена рассада в специальные прорези.

- Буду надеяться, все получится, - говорит увлеченный цветовод. - Ведь петуния - очень благодарный цветок!