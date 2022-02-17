Поддержку сельского хозяйства можно увеличить до 800 млрд тенге. В теории

В областях аграрии продолжают обсуждать концепцию Минсельхоза по кардинальному реформированию системы финансовой помощи АПК. В подавляющем большинстве предприниматели против замены невозвратных субсидий на кредиты, даже льготные, но все равно требующие залогового обеспечения. На днях свои предложения с костанайцами обсудили спикеры партии «Ауыл», точнее, спикер - заместитель председателя партии, бывший глава НАНОЦ (Национальный аграрный научно-образовательный центр), бывший советник главы МСХ Толеутай РАХИМБЕКОВ.

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Вместо субсидий - субсидию

Исходил из того, что нынешняя система для множества предпринимателей делает господдержку недоступной. Кроме того, они должны отдельно собирать пакеты документов, чтобы получить субсидии на семеноводство, селекционно-племенную работу, удобрения, пестициды, приобретение техники, строительство ферм и так далее. Посыл Рахимбекова - важно не количество субсидий, а сумма финансовой помощи, поэтому субсидия должна быть одна, простая, прозрачная, доступная и неспецифическая, чтобы предприниматель мог ее использовать в производстве по своему усмотрению.

Спикер предложил оставить субсидию, ориентированную на конечный результат работы крестьян - на единицу сельхозпродукции, произведенной и отгруженной на переработку, экспорт или импортозамещение. Ставки - 20-40% от стоимости сельхозпродукции.

- Это сделает субсидию 100-процентно доступной, - уверен Рахимбеков, - произвел, отгрузил - получи деньги.

По его мнению, это будет стимулировать сельхозников производить продукции больше, то есть наконец сдвинется с места вопрос о повышении производительности труда в отрасли.

- Земли же фермер больше не получит, значит, будет стараться на той, что имеет, получать больше урожая, - рассуждал он, - следовательно, будет покупать более качественные семена, не скупиться на удобрения.

По расчетам Толеутая Рахимбекова, на такое субсидирование в Казахстане понадобится около 300 млрд тенге.

Плюс форвардный закуп

Кроме того, он предложил еще один вид поддержки - субсидирование ставки вознаграждения по кредитам перерабатывающих предприятий, но при главном условии, что эти кредиты идут на приобретение сельскохозяйственного сырья у отечественных производителей. На эти цели нужно направить 50 млрд тенге, что позволит перерабатывающим предприятиям получить кредиты примерно на 500 млрд тенге, направив их сельхозпроизводителям.

- В общей сложности через прямые субсидии в сумме 300 млрд тенге и форвардный закуп перерабатывающих предприятий в сумме 500 млрд тенге казахстанские крестьяне, СХТП получат финансирование в пределах 800 млрд тенге в год, - заявил Толеутай Рахимбеков.

Он, кстати, рассказал, что прежде готов был продвигать другой механизм, который подразумевал все-таки три вида субсидий: на ГСМ - 50% от реальной стоимости, на корма для животных - тоже 50%, по кредитным ставкам вознаграждения, но чтобы займы шли через кредитные товарищества под 2-4% годовых.

- Но, встречаясь с людьми и учитывая изменения, которые принимаются в работе КТ, я пришел к выводу, что этот конкретно вид субсидий опять будет доступен только достаточно крупным предпринимателям, - сказал Рахимбеков, - а субсидирование стоимости кормов и ГСМ приведет только к повышению их стоимости, как это было уже не раз с удобрениями, гербицидами. То есть крестьяне ничего не выиграют.

Одного вида мало

Костанайские предприниматели предложения восприняли как дискуссионные. В принципе, с привязкой субсидий к результатам своей работы они согласны. Но есть важные особенности, которые предложенная простая схема не учитывает. Особенно в животноводстве.

- Считаю, что нужно оставить и специфические виды субсидий, - сказал управляющий ТОО «Бек +» Степан ТЕН, - например, сейчас литр сырого молока в Казахстане и России стоит примерно одинаково, при этом частичное возмещение затрат есть и у нас, и у них. Если у нас будет отменена господдержка, российское молоко окажется дешевле нашего, и его никто у нас покупать не будет.

- Его поддержали коллеги, чьи хозяйства занимаются молочным и мясным животноводством.

Есть затраты, которые предложенным методом вообще нельзя субсидировать, а они существенные. У нас земли скудные, возделывание кормовых культур, под которые отведено процентов 40 посевных площадей, дается дорого. Но мы же их никуда не отгружаем. Они идут в хранилища, мы кормим скот, получаем молоко, - делился своими соображениями директор ТОО «Сарыагаш» Утеген МУРТАЗИН. - Вообще, что такое субсидии. Не раз же сами представители МСХ утверждали, что это инструмент, с помощью которого государство побуждает крестьян производить и выращивать то, в чем нуждается Казахстан. Честно, с хлебом в стране все нормально, при этом зерно оборачивается быстрыми деньгами, в отличие от продукции животноводства. Там рисков куда больше. Ну так и заинтересовывайте с помощью субсидий бизнес в том, чтобы занимался молоком и мясом. Хорошо, пусть не в этом. Хотя бы в том, чтобы в растениеводстве корма на продажу выращивать стало выгоднее, чем пшеницу. Что-то я движений в эту сторону не вижу.

Заодно на видеоконференции обсудили еще несколько популярных сейчас предложений, вроде бы направленных на совершенствование системы субсидирования. Одно из них - привязать субсидии к баллу бонитета почвы.

- Учитывать надо. Как и то, что засуха приходит всюду, и не в связи с плодородием, - заметил Муртазин, - то есть ставки субсидий должны зависеть и от климатических зон.

А Оспанов добавил, что, «если придем к тому, что будем получать субсидии от объема реализованной продукции, тогда нужен дифференцированный подход не только по баллу бонитета, но и по культурам».

«НГ» выясняла также мнения предпринимателей вне этого мероприятия.

О том, что нужна компенсация затрат в растениеводстве, которая лишь потом скажется на производстве молока и мяса, говорил опытнейший директор ТОО «Фрунзенское» Николай ШЕРЕР.

- Ради производства кормов я сегодня 9 тыс. га залужаю, каждый год 1 000 га распахиваю, разделываю. Но ведь 2-3 года там ничего не будет, а затраты сделаны. Согласны? - приводил он свои соображения. - Говорите, субсидии привязать к конечной продукции? А вот три года неурожай если, по 3-4 центнера, как у нас в районе? И так ситуация аховая, а ты еще и без поддержки остаешься.

Шерер - тоже сторонник того, что правила субсидирования нужно совершенствовать, а не отменять разом все, что уже было опробовано. Но старые проблемы, конечно, надо решать. О них в унисон говорят все сельхозпроизводители, что значительная часть денег на их поддержку оседает в карманах продавцов гербицидов, удобрений, техники. Дают субсидии на это, и цены поднимаются. Из года в год.

Еще пара его соображений по теме: почему субсидии выдаются только на приобретение новой техники? Она сейчас столько стоит, что мелкому крестьянину взять эти трактора и комбайны не под силу, а вот б/у, после нескольких лет эксплуатации, но в хорошем состоянии ему по плечу. Почему бы не субсидировать такие приобретения? Тогда реально было бы массово оздоровить парк техники. Дальше, почему субсидируется, например, посевная, а без поддержки остаются затратные работы вроде подъема паров, прикатывания, боронования?

А вот предложение о том, что субсидии надо не «размазывать» на всех, а действовать избирательно - поддерживать ими те хозяйства, где опробуют новые агротехнологии, строят современные фермы, Шереру показался не своевременным.

Дайте посеять

В итоге всех обсуждений получалось, что, несмотря на справедливую критику существующего механизма господдержки, предприниматели считают, что в этом деле не надо рубить с плеча. Конечно, мнений и предложений множество. Как их учтет Минсельхоз при выработке окончательного решения, неизвестно.

- Предложений поступает очень много... Причем многие кардинально противоположны друг другу, - призналась в ходе онлайн-конференции директор департамента стратегического планирования и анализа МСХ Сауле МОЛДАБАЕВА. - В первую очередь для нас важны те, которые экономически обоснованны.

Но об одном изменении уже точно известно. Впредь распределяться субсидии будут не через сервис «Колдау», а через новую электронную платформу. Бесплатную для пользователей. Планируется, что штатно она заработает в июле.

А пока костанайские предприниматели направили письмо в МСХ, нижнюю палату парламента, партию «Нур Отан». Просят дать возможность провести предстоящую посевную и получить господдержку по прежним правилам субсидирования. Формально ведь их никто не отменял.