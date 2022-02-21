С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику безвозвратного отлова бродячих животных, а регулировать их численность будут только стерилизацией за счет средств из госбюджета. Готова ли наша страна к такой гуманности? Нет. Если бродячие собаки опасны для людей, их нужно отстреливать на месте.

Нет. Для гуманного отлова бродячих животных нужны приюты для них, которых нет.

Да. Нужно сделать первый шаг для решения этой проблемы, постепенно все наладится.

Да. Нужно наказывать не животных, а людей, которые выбрасывают их на улицу

