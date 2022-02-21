НашАфишка

Куда пойти с 17 по 23 февраля

 Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

19 февраля,

12.00

 

«Пиковая дама», А. Пушкин, драма

20 февраля,

12.00

«Пиковая дама», А. Пушкин, драма

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

27 февраля,

17.00

«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

17 февраля,

19.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

18 февраля,

18.30

«Федра», Ж. Расин, трагедия

19 февраля,

12.00

«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка

19 февраля,

17.00

«Федра», Ж. Расин, трагедия

20 февраля,

12.00

«Два веселых гуся», М.Супонин, сказка

20 февраля,

17.00

«Сирена и Виктория», А. Галин, лирическая комедия

24 февраля,

18.00

«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина, 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

Выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «Хокку в картинках»

Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Сарыарка»

Дворец спорта «Горняк Арена»

21-22 февраля, 16.00