Куда пойти с 17 по 23 февраля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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19 февраля,
12.00
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«Пиковая дама», А. Пушкин, драма
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20 февраля,
12.00
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«Пиковая дама», А. Пушкин, драма
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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27 февраля,
17.00
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«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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17 февраля,
19.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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18 февраля,
18.30
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«Федра», Ж. Расин, трагедия
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19 февраля,
12.00
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«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка
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19 февраля,
17.00
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«Федра», Ж. Расин, трагедия
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20 февраля,
12.00
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«Два веселых гуся», М.Супонин, сказка
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20 февраля,
17.00
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«Сирена и Виктория», А. Галин, лирическая комедия
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24 февраля,
18.00
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«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина, 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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Выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «Хокку в картинках»
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Сарыарка»
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Дворец спорта «Горняк Арена»
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21-22 февраля, 16.00
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