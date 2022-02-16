Об открытых участках труб небольшого диаметра во дворе дома № 96 по пр. Аль-Фараби сообщил «НГ» житель Костаная Арман КУШЕРБАЕВ. По словам пенсионера, он часто ходит через этот двор и давно заметил оголенные участки на двух теплотрассах.

Пр. Аль-Фараби, 96. Трубы рядом с домом открыты с весны 2021 года

- Трубы тонкие, изоляция порвалась, так сказать, на сгибах, где трубы уходят в землю, - пояснил Кушербаев. - Я часто замечаю в разных дворах, где прохожу, трубы без изоляции. Довольно часто появляется новая изоляция. Но эти открыты, как мне кажется, еще с весны прошлого года. Не обидно улицу греть?

Участок на другой трубе рядом с этим же домом тоже без изоляции

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели открытые участки на двух тонких трубах. В целом изоляция оставляет желать лучшего: ветхая, изношенная.

Ул. Касымханова, 18/1. Трубы, упирающиеся в детскую площадку, изолировали

Теплотрассу во дворе дома № 18/1 по ул. Касымханова, о которой «НГ» писала две недели назад, утеплили частично. Трубы, выходящие к детской площадке, изолировали, трубы рядом с жилым домом так и остались открытыми.

А трубы рядом с жилым домом остаются голыми

Свалку во дворе дома № 89 по ул. Дулатова убрали частично: елки и крупные коробки вывезли, мелкий мусор остался.

Свалку рядом с домом № 89 по ул. Дулатова убрали, но не полностью

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-51-51, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!