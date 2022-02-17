Как мы в Loft за удовольствием ходили

Мы с приятелем еду расцениваем именно так: как удовольствие. Во всяком случае, тогда, когда выбираемся куда-нибудь. Не в столовую, быстро зажевать напряг первой половины рабочего дня, а туда, где можно с комфортом посидеть в красивом интерьере и съесть что-нибудь этакое, не дежурное. А про костанайский Loft в газетах уже писали, восторгались.

Ну, Loft он, конечно, самый настоящий - открыт на месте, кажется, СТО или еще чего-то сугубо производственного. На фасаде даже сохранили грубоватый, местами битый кирпич. Покрасили - и вуаля! - готов декор. Внутри тоже все в этом стиле: черный потолок с трубами напоказ, слегка щербатые стены оттенены барельефами (физиономии какие-то античные), светильники на рамах, решетки, зеркало, похожее на дверь. Хорошо.

Никакого «Ашыка» никто с нас не спросил. Раздеваемся в зале. Пристраивая одежду, замечаю, мол, чего это у них здесь так освежителем пахнет. Приятель кивает на стол вблизи вешалки, там юные девы попыхивают мундштуками кальяна. Заведение, оказывается, носит звание лаунж-бара, обеспечивает клиентам и этот вид отдохновения. Но для себя ставлю «минус» - терпеть не могу навязчивые ароматы в общем зале.

Садимся подальше от кальяна. Приносят несколько ламинированных листов меню. Радуют две вещи - в них нет заоблачных кулинарных обещаний с забористыми названиями, в них есть красивым почерком и без ошибок выписанные местные афоризмы, иногда остроумные: «Ты думаешь, еда из Loft сделает тебя счастливым? Правильно думаешь, сделает!»

Сидим, значит, ждем под музыку счастья. Музыку опять же хорошую. Обсуждаем на досуге, что официантка наш не очень маленький заказ не записывала. Просто повторила. Интересно, не перепутает?

Первым подали по нашей просьбе ташкентский чай. С медом, лимоном и мятой. Его берем везде, чтобы сравнить. Здесь отличный, 1 000 тенге за 600 мл.

Потом подоспели салаты. Один тоже тестовый - с жареными баклажанами, за 1 800 тенге. Приятель оценил его как вкусный: кусочки баклажанов с хрустящей корочкой были дополнены томатами, мягким сыром («Очень в тему», - сказал едок), кинзой и соусом.

Мой салат из кальмаров с битыми огурцами за 2 300 тенге тоже был на пятерку. Кольца кальмаров мягкие, зелень - будто сегодня с грядки.

На горячее мы оба взяли говядину. Сотрапезник - филе-миньон со спаржей и соусом порто (с участием портвейна) за 3 500 тенге, а я митболы с рисом и соусом карри за 2 000 тенге. Филе было прекрасно снаружи и внутри, спаржа в самой аппетитной кондиции.

Митболы, то бишь обжаренные мясные шарики, тоже оказались приятными: мягкие, фарш хорошо приправлен. А вот длиннозерный рис не вполне удался, пресноватый, чуть переваренный, вероятно, поэтому часть его впитала в тарелке весь соус без остатка, так что остальной гарнир остался сухим.

Явление десертов показало, что лимит похвал, отпущенный на наш визит, исчерпан. Приятель заказал мильфей, а я венскую вафлю с шариком мороженого - ее мы тоже пробуем всюду. Память официантку все-таки подвела. Сотрапезник получил ломоть чизкейка. А мильфей достался мне. С вафлей встретиться не довелось.

Кстати, мильфей повар изготовил в свободной форме. Я привыкла к нему в виде пирожного: несколько тонких листов хрустящего теста, а между ними - заварной крем с ягодами, фруктами. В лаунж-баре получила тарелку с двумя видами заварного крема, поверх него наломанный тонкий корж, кусочки невкусного апельсина и нарезанные виноградины с толстой зимней шкуркой. Демократично, конечно. Вкус, однако, не потрясает. В креме желтого цвета я было заподозрила лимонный курд, но ошиблась. Чизкейк был неплох, без особенностей.

К десерту официантка тарелки после мясного горячего почему-то решила не убирать. Благо стол большой, а нас за ним только двое.

Итоги. С обслуживанием есть проблемы. В остальном место приятное. Основная кухня хороша, если судить по набору блюд, которые мы брали. Стоит все не дешево, однако порции большие, продукты качественные. Никакой вялой зелени, водянистых огурцов. Отличная говядина, честно подготовленная - без намека на жилки и пленки. Подачу стараются делать интересной.

Обед обошелся нам в 14 500 тенге, из которых на 10-процентную надбавку пришлось 765 тенге. Обычно эти проценты называются «за обслуживание». Никогда не понимала их смысла.