Январские события повергли в шок многих казахстанцев. Европарламент жестко осудил действия президента РК. К.-Ж. Токаев, ознакомившись с резолюцией, ответил: «Демократия - это не вседозволенность!»

В течение всего месяца я внимательно отслеживала все выступления президента РК, мнения политологов, общественных деятелей, просто граждан и решила написать свое видение трагических событий, происходящих в нашей стране.

Проживаю в Казахстане более 80 лет, но такое отношение к демократии вижу впервые. Для простых людей не вседозволенность, а для президентов, олигархов и полиции - вседозволенность! Одни обретают несметные богатства, за рубежом хранят свои награбленные деньги, другие жестоко избивают своих граждан, убивают их за то, что они позволили мирно выступить на митингах и потребовать от власти справедливости, соблюдения прав человека, улучшения уровня жизни и прочее.

Мне было непонятно поведение президентов: один спрятался за пенсионный возраст, другой обратился за помощью в ОДКБ. Никто не выступил перед гражданами, побоялись суда народного?

Граждане Казахстана в течение трех лет содержали якобы всенародно выбранных президентов, которые не смогли обеспечить народу достойную жизнь. В стране у нас немного граждан, но целых два президента.

Задержан К. Масимов. Выходит, он один виноват, а они в стороне? Так не должно быть. Удивляюсь, как президент Токаев за ночь смог насчитать 20 000 мародеров, разбойников, террористов. Далее слышала приказ: «Стрелять без предупреждения!» («Хабар 24»).

Жители Алматы видели, как в аэропорт и по ул. Абая проезжали белые автобусы без номеров, из них высаживали организованные группы людей, они делали погромы, захватывали госучреждения. Здравомыслящие люди понимают, что полиция оставила свои посты только по приказу свыше! Задерживать за этот беспредел надо не участников митингов, а представителей власти, которые довели до этого.

Отвечать за слезы людей, их страдания должны в первую очередь руководители страны - президенты! А те граждане якобы Казахстана, которые вывезли свои награбленные капиталы из страны, и есть на сегодня изменники Родины и предатели интересов народа!

События в Алматы 1986 года, в Жанаозене 2011 года, в Алматы 2022 года взаимосвязаны.

Зинаида МАСЛЕНКОВА, Костанай