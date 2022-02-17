Дачные домики стали местом проживания для тех, кто приезжает в Костанай. И это уже проблема

В декабре прошлого года в ПКСТ «Садовод-Строитель» загорелся дачный домик, в котором в тот момент было четверо детей в возрасте от 2 до 8 лет. История их спасения прогремела на всю страну. Причиной пожара стала неисправность печного отопления. Тогда и возникли вопросы: в каких условиях люди живут круглый год на костанайских дачах? И почему они выбрали именно такое ПМЖ?

В «Текстильщике» около 2 000 участков, постоянно здесь живут 300 семей

«Здесь намного выгоднее»

В потребительском кооперативе - садоводческом товариществе (ПКСТ) «Текстильщик» около 2 000 участков, 400 из них - заброшенные. Постоянно здесь проживают примерно 300 семей, 5 из них - многодетные. В числе проживающих есть сироты и инвалиды. «Текстильщик» находится недалеко от района КСК, многие жители работают в этом районе, их дети учатся в СШ № 22.

Председатель ПКСТ Каирбек МУРЗАГАЛИЕВ считает, что это самое населенное садовое общество в Костанайской области. Сам он приехал в Костанай из п. Степановка (Мендыкаринский район) на заработки в 2004 году. Снимал комнату в общежитии, но в 2016 году купил участок на дачах и с 2017 года живет здесь.

Каирбек Мурзагалиев: «Мы уже как небольшое село»

- Цены на аренду в общежитии с каждым годом росли, я начинал снимать за 20 тысяч, а в 2016 году уже платил 60 000, - вспоминает Каирбек. - Для меня это было очень невыгодно. А здесь я в 2018 году устроился работать слесарем и в 2021-м стал председателем ПКСТ.

71-летний Кажимухан ЖАНАЖИГИТОВ живет на дачах с 2013 года. В 2010-м он приехал из Карабалыкского района.

71-летний Кажимухан Жанажигитов живет в «Текстильщике» с 2013 года

- Работал охранником, зарплата была маленькая, поэтому сюда заселился, - рассказал Кажимухан Шутаевич. - Сам в домик свет провел. Тут вообще народ все сам делает, домики обустраивает.

Жанажигитов утеплил дачный домик, чтобы жить в нем зимой

Он добавил: люди приезжают из поселков, потому что там сложно найти работу с достойной оплатой. Жилье в Костанае дорогое, вот и селятся на дачах.

У Ольги САБУРОВОЙ был свой дом в Костанае, но дети повзрослели и женились, пришлось оставить жилье им.

Ольга Сабурова оставила квартиру в Костанае детям и переехала в «Текстильщик»

- У нас был дачный участок, приезжали сюда только летом, но потом поняли, что зимой могут приходить и разворовывать, отчасти поэтому пришлось переехать, - поясняет Ольга. - В 2018 году заехали, все обустроили. Здесь хорошо, вот только с электричеством перебои.

Все, как в городе: мусорная площадка...

Сабурова отмечает: тут спокойно, свежий воздух, не нужно бояться, что детей собьет машина. Дачники считают, что сейчас на дачах стали меньше воровать, так как проживающих становится больше. Народ здесь дружный, не дадут соседний участок на разграбление мародерам.

...и остановка для автобусов №№ 5 и 11

- Если люди хотят жить ближе к областному центру, почему не селятся в Заречном, Тобыле? - спросил корреспондент «НГ».

У Светланы Шпак четверо детей, в ПКСТ она переехала из-за высоких цен на аренду жилья

- А там многие люди так же живут на дачах, - ответила Светлана ШПАК. - Участок в селе не берут, потому что, во-первых, это все равно дороже. Во-вторых, когда человек приобретает земельный участок, по условиям он в течение года должен построить фундамент, поставить ограждение. А здесь дешевле, да и ты сам себе хозяин, ты сам решаешь, когда и что делать.

Многие проживающие здесь семьи - с малолетними детьми

Многодетные семьи и сироты стоят в очереди на квартиры в новых микрорайонах. Но понимают, что ждать придется долго. Вот и вынуждены жить на дачах.

- Даже если взять малосемейку или общежитие, люди ведь тоже не выгребают! - возмущается Светлана Шпак.

Дачники сами установили на территории ПКСТ детскую площадку

У нее четверо детей. В 2012 году переехала из п. Казахстанец в п. Амангельды (бывший Красный Партизан), снимала жилье. В 2018-м купила участок на дачах.

- Сначала мы ездили сюда только на лето, но в итоге решили, что выгоднее будет жить здесь, - рассказала она. - Застроили участок, взяли в кредит стройматериалы, это нам помогло. Условия хорошие, но периодически не бывает света, холодильник не работает, телевизор не посмотришь - напряжения недостаточно.

Напряжение надо повысить

Со своими проблемами проживающие здесь люди привыкли справляться самостоятельно. Каирбек Мурзагалиев для очистки дорог от снега внутри товарищества нанимает трактор за счет взносов. Но купить новый трансформатор, чтобы повысить напряжение в электросети, дачники не могут.

Дороги внутри ПКСТ очищают от снега на взносы дачников

- Трансформатор, кстати, мой ровесник, тоже 1978 года выпуска, - смеется председатель. И добавляет: - Он уже просто не выгребает, а с каждым годом к нам добавляются по 5-6 семей. Мы его ремонтируем, поддерживаем техническое состояние, но он не готов к такой большой нагрузке. Летом, чтобы дачникам полить участки, отключаем все домики от электричества. Вообще, он не был предназначен для обеспечения людей, проживающих на дачах круглогодично.

Нехватку напряжения стали ощущать в 2017 году, уже тогда было довольно много «зимников». Бывший председатель отправляла запросы в отдел ЖКХ акимата Костаная, ей отвечали, что нужно решать проблему своими силами. Затем она ушла на пенсию, выбрали Каирбека Мурзагалиева. В сентябре он тоже направил обращение в отдел ЖКХ с просьбой выделить деньги из городского бюджета. И. о. руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ ответил: дачное общество не стоит на балансе отдела, а находится на обслуживании ПКСТ, так что по закону приравнивается к ОСИ, например. Поэтому деньги на новый трансформатор дачники могут получить только через свои же целевые сборы.

Трансформатор 1972 г. в. не справляется с нагрузкой

- На дачах все состоят в кооперативе, я не имею права запрещать им здесь проживать, это же их частная собственность, у них есть разрешение и на прописку, и на застройку, - объясняет Каирбек. - Люди в последнее время, кстати, чаще покупают участки именно для проживания, а не для того, чтобы выращивать здесь овощи и фрукты.

Новый трансформатор обойдется дачникам в 14-15 млн тенге. Собрать смогут максимум 4-5 млн. 9 декабря они обратились к акиму области Архимеду Мухамбетову, но письмо перенаправили в тот же отдел ЖКХ. В филиале «Нур Отана» Каирбек Мурзагалиев записался на прием к заместителю акима области Гауезу Нурмухамбетову. На начало января. Потом были известные события, прием отменили.

18 января дачники получили уведомление, что их вопрос перенесли в компетенцию управления энергетики и ЖКХ. 9 февраля и. о. руководителя управления Чингиз Кенжалы сообщил: в 2019 году ТОО «ЭПК-forfait» были выданы техусловия на электроснабжение дачных домов в ПКСТ «Текстильщик». Если ПКСТ выполнит их в полном объеме, то эта фирма может установить дачникам комплектную трансформаторную подстанцию (КТП). О помощи с финансированием речи опять не идет.

- Если это территория ПКСТ, тогда непонятно, на каком основании акимат дает здесь прописку и на каком основании здесь тогда осуществляется застройка? - возмущается Каирбек Мурзагалиев. - Получается, что акимат селиться нам разрешает, но не помогает! Мы не многоквартирный дом, мы уже как небольшое село. Почему, если что-то нужно поменять, например, в Заречном, акимат это делает за госбюджет, а мы должны собирать деньги сами? Когда люди заселялись в ПКСТ, они платили деньги в госбюджет, а теперь государство не может выделить деньги из этого бюджета для решения наших проблем. Мы ждем, когда акимат нам установит трансформатор. Я нашел три фирмы, которые могут этим заняться. Все документы нужные у нас есть: проект, топосъемка, технические условия.

Но вода - только из колодца

8 февраля «НГ» тоже направила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная. 16 февраля Нуралы Есергепов сообщил то же, что ранее отвечал дачникам:

- ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная» не имеет законной возможности подать заявку на выделение средств из городского бюджета для установки нового трансформатора в ПКСТ «Текстильщик» в связи с тем, что ремонт, обслуживание или замена электроустановок, не находящихся на балансе акимата г. Костаная, не могут выполняться за счет городского бюджета. На данные цели бюджетные средства не предусмотрены. Установку нового трансформатора следует выполнять за счет собственника/потребителя электроэнергии, в данном случае это ПКСТ «Текстильщик».

Понятно, что дачники в своем товариществе - сами себе и хозяева, и слуги. Но власть, разрешая им здесь проживать и строить, должна видеть не только ближайшую светлую перспективу в виде решения жилищной проблемы части горожан, но и довольно-таки мрачную дальнюю: садоводческие общества вокруг города могут превратиться в беспросветные гетто, которые будут старательно не замечать... до очередного пожара.

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