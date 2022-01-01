В нашем селе, как и по всей области, с ноября 2021 года жители платят за питьевую воду по новому тарифу 30-40 тенге за 1 кубометр. Но ранее, с 16 августа, тариф менялся из-за отсутствия субсидирования. Сотрудники ГКП «Суық Су» просят справки сначала из сельского акимата, затем говорят населению, что справки должны быть в формате Excel и оформлены через портал Egov, но в итоге ни одно из этих условий не подходит. В селе много людей, которые снимают жилье, у них нет возможности прописаться по адресу. Какие справки и документы и в каком формате необходимо предоставить в сельской местности для оплаты потребляемой воды по субсидированному тарифу? В какие сроки нужно предоставлять данные по расходу воды? Как оплачивать тариф людям, которые живут в съемном жилье и не имеют возможности там прописаться?

Наталья КОВАЛЕНКО, с. Октябрьское, Карасуский р-н

Комментарий

На вопрос отвечает и. о. директора ГКП «Суық Су» Аскар МУХАМЕТЖАНОВ:

- Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды населению осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными приказом министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 161. Абонент предоставляет сведения о зарегистрированных лицах по месту проживания через портал электронного правительства eGov.kz. Абоненты предоставляют объем потребленной питьевой воды в период с 10 по 15 число ежемесячно. Потребители, проживающие на съемных квартирах, оплачивают услугу по подаче стоимости питьевой воды по полному тарифу.