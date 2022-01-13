«Эпидемия мракобесия». № 1 (1032) от 06.01.2021 г.

Конечно же, в Интернете масса хлама, а в нашем мире и мракобесия с избытком. Но сваливать в одну мусорную кучу «плоскоземельщиков», судачащих о рептилоидах, и «принципиальных антипрививочников» - словесный фокус сродни детским играм с ловлей мячика, когда среди чего-то съедобного называют швабру, а тот, кто ловит мяч, по инерции хватает его под смех бросающего: «Ага, ты и швабру съел!»

Главная проблема споров о вакцинации давно уже не сугубо медицинская, а социально-психологическая. Ведь все споры вокруг вакцинации ведутся не на ринге с четкими правилами игры, а в засасывающем болоте хаоса, шитом белыми нитками эффектов и нескончаемой лжи.

Возьмите бесконечно меняющиеся призывы и оценки официальных лиц, ограничения с выходом то в сквер, то еще куда-то, закрытие Шахматного клуба для любителей в выходные и т. д. и т. п. Как будто именно в выходные зараза особенно свирепствует, правда, при этом осторожно обходя ярмарки. А маски? Это же коктейль из карнавала и клоунады. Дикторы и сам президент выступают с экранов без масок. Зато экранные чиновники - сплошь в масках. Представьте человека в шубе на пляже или даму в бикини, читающую лекцию. Очевидно, что слова потеряют значение. Так и тут: что бы ни говорилось, но маскарадность обличья подспудно рождает сомнения и в прочем. И где тут мракобесие, а где просто чиновничья сверхисполнительность, еще вопрос. Таким образом, в центре-то, оказывается, проблема доверия - к власти, медицине, официозу. Того доверия, падение которого далеко выплескивается за споры о прививках…

Не втягиваюсь в спор, какая актриса Мария Шукшина. Но какое это имеет отношение к тем круглым столам, которые ею проведены? Тут уж, если спорить, то не с ней, а с теми медиками-профессионалами, которые в этом участвовали. С Егором Бероевым так вообще смешение и рассуждений, и зрительных образов. Артист-то выступал против сегрегации, против произвольного деления людей на «черненьких» и «беленьких». И попытался наглядно продемонстрировать логику ограничений и развития событий в целом, о которой когда-то писал Андрей Вознесенский: «И микроусик гитлеризма в быту подмигивал». Суть акции Бероева в том, что малое на одном этапе может перерасти в трагически огромное на следующем. Евреям, им упомянутым, в Третьем рейхе поначалу лишь запрещалось там-то сидеть и в такое-то время ходить туда-то. Но это уже, по его мысли, было дорожкой к концлагерям.

Можно не соглашаться с Бероевым и мыслящими подобно ему. Но их суждения не мракобесие. Это другая логика. И сражаться с нею можно, лишь предлагая не клейма, а свой анализ логики развития событий.

Честно говоря, я не помню, что говорил лично Бероев о «самоизоляции больных». С заразными больными все и так понятно. Карантин известен давно. Но шум в СМИ поднимался о «самоизоляции», совсем не обязательно связанной только с заразными.

Что касается критических тирад о «полной свободе для всех носителей инфекции» и упоминания о лепрозориях, ведь никто такой свободы не требует. Просто не очень-то ясно, кого относить к таковым носителям.

По большому же счету проблема не в собственно отношении к болезни и методам защиты от нее, а в том, что искусственный хаос, созданный вокруг этой проблемы, и реальные ограничения элементарных возможностей передвижения и т. д. оказываются, как наглядно демонстрируют и история, и современность, теми бесчисленными каплями, которые способны влиться в потоки социальных цунами, обрушивающихся на плотины многоумно изъясняемых запретов.

Да, конечно, теплая «квартирка с мягким диваном и полным холодильником» - это еще не лагерный барак, но, оказываясь звеном в цепи хаотически-запретительных действий властей, старающихся прилежно следовать за «мировой модой», и она может стать одним из детонаторов социально-психологических взрывов.

Юрий БОНДАРЕНКО, Костанай