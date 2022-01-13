Хроника событий: что было 5 января и после этой даты в Костанае, Нур-Султане и Алматы

5 января в Костанае впервые прошли масштабные митинги под лозунгами «Шал, кет!», «Жанаозен, бiргемiз!», «Алга, Казахстан!». Они закончились жесткими стычками демонстрантов с полицейскими, применившими светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водяные пушки. Корреспонденты «НГ» провели на митингах 5 января целый день, вечер и застали даже ночные столкновения уже 6 января в районе областной прокуратуры, когда в ход пошли вырванные протестующими в Сити-центре лавочки. Мы постарались собрать все, что увидели, а также услышали на брифингах и от очевидцев в первую неделю, которую страна прожила в режиме ЧП.

Травили газом, поливали водой

В Костанае довольно мирные дневные протесты вечером 5 января переросли в беспорядки. Около 19.00 недалеко от оцепления люди развели три костра, примерно через час стоящие на передовой протестующие попытались прорвать полицейский кордон. Греющиеся у костра с криками «Только туда, только вперед!» бросились к ним.

Тут же раздались выстрелы, которые корреспондент «НГ» сначала приняла за настоящие, предупредительные. Потом оказалось, что так оглушают шумовые гранаты. Они заставили толпу броситься назад, потом у многих людей заслезились глаза, запершило в горле и носу. Газ был таким едким, что пришлось есть снег и промывать им нос и глаза. Полицейские выдавили толпу на перекресток ул. Баймагамбетова и пр. Аль-Фараби, где продолжили бомбить шумовыми и травить газом. По словам коллег и знакомых, газ проник даже в автобусы, где его сразу почувствовали пассажиры.

Около 22.00 вновь послышались выстрелы. Протесты продолжились в Сити-центре, между зданиями областной прокуратуры и Казпочты. Молодежь заполнила практически весь центр, полицейские со щитами стояли между Казахтелекомом и музеем. Против протестующих вновь применили шумовые гранаты и газ. Позже пожарная машина въехала между полицейскими, развернулась и оттуда поехала в сторону митингующих, поливая водой. Люди разбегались, но потом возвращались. Шум гранат не утихал почти до 4 часов утра.

6 января в Халык Банк выстраивались очереди, снять можно было лишь 10 000 тенге / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Утром 6 января люди спешно скупали SIM-карты «Билайна», которые позволяли созваниваться, ведь другая мобильная связь не работала. В центре Костная симки с балансом 500 тенге продавали по 6 000 тенге, на заправках последние раскупили по 1 000-1 500 уже к обеду.

Цена карты «Билайна» 6 января доходила до 6 000 тенге / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Крупные магазины не работали, мелкие принимали только наличные деньги, и то не все. Банки тоже были закрыты, снять деньги с карт можно было только в Халык Банке, во все отделения которого выстраивались очереди. Многие магазины закрылись, часть перешла только на наличный расчет - без Интернета не работали терминалы. Появились таблички «Спиртное не продаем», невозможно было купить даже вино и пиво.

6 января, около 9.30, коммунальные службы зачищали пепелища от вечерних костров / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Площадь перед областным акиматом по-прежнему была оцеплена полицейскими со щитами, утром им подвезли бетонные блоки и соорудили баррикады, пепелища от костров лопатами зачистили сотрудники коммунальных служб.

Утром 6 января бетонные блоки начали появляться там, где 5 января стояли полицейские. Их укрепляли водой / Фото Ксении РЕБИК

Около 18.00 двойной ряд бетонных блоков, политых водой для образования льда, все так же стоял, закрывая длинный ряд полицейских в касках и со щитами. Корреспонденты «НГ» увидели, как начали разбирать новогоднюю елку.

Вечером 6 января, в Сочельник, на площади начали разбирать главную новогоднюю елку / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Когда сделали фото, один из полицейских попросил представиться и показать «корочку» журналиста. Люди в черной форме и масках, открывающих только глаза, выборочно останавливали прохожих и проверяли документы.

С 18.00 до 20.00 вновь был доступен Интернет. С 22.00 до 23.00 в районе областного акимата полицейские продолжали держать оборону, но было их гораздо меньше, а митингующие так и не появились.

Днем 7 января бетонные блоки установили со стороны ул. Тауелсиздик / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Вечером 7 января строительство баррикад продолжилось со стороны ул. Тауелсиздик. Елку полностью разобрали. По улицам города ездила машина с громкоговорителем, транслировала Послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Что говорили на брифингах

Днем 6 января начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ заявил на брифинге: общественный порядок в Костанае был восстановлен в течение суток.

По определению руководителя ведомства, «сотрудниками полиции были пресечены противоправные действия группы лиц, которые пытались дестабилизировать обстановку в регионе, провоцируя граждан на незаконные протестные действия».

По официальным сообщениям полиции, жестких задержаний не было / Фото Ксении РЕБИК

- В результате этих действий пострадал один сотрудник полиции. При осмотре места происшествия были изъяты бутылки с горючей смесью и у одного гражданина изъят травматический пистолет, - сказал Аймагамбетов. - Жестких методов задержания наши сотрудники не применяли. Когда мы акима вывели в безопасное место… Вы же видели, как собравшиеся реагировали. Стояли люди со стеклянными лицами, пьяные… Проводить переговоры было бесполезно. Аким области ушел, сотрудники через громкоговоритель потребовали граждан покинуть площадь, только после этого началось вытеснение.

По оценке полиции, на самой площади находилось около 500 человек, вокруг на улицах еще от 500 до 1 000 человек. Аймагамбетов добавил, что несколько акций было и в районах. А также сказал, что везде мелькают лица тех, кто «профессионально занимается протестной деятельностью, которым все равно, выступают ли они по проблеме машин с армянскими номерами или тех, что на российском учете, или по другому поводу».

Отметил, что спецсредства применяли вынужденно, разрешенные для подобных ситуаций приказом главы МВД: светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы, а также имела место прицельная стрельба по ногам резиновыми пулями.

- Это дало отпор наиболее агрессивно настроенным хулиганствующим элементам. Они убежали, кстати. Может, они и пострадали, - сказал Бекет Аймагамбетов.

Но уже на втором брифинге, 8 января, комендант Костанайской области, и. о. начальника ДП Кайрат ДЮСЕМБЕКОВ заявил, что резиновые пули полицейские не применяли:

Кайрат Дюсембеков заявил, что полицейские не применяли «ни табельного оружия, ни резиновых пуль» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Разгоняли только светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и водой из пожарных машин. Мы задерживали протестующих, проводили разъяснительную работу и отпускали, но они вновь митинговали. Только тогда применили светошумовые, газ и воду. Хотя могли стрелять на поражение, президент нам это разрешил, но мы не стали действовать жестко, как в других регионах.

На конкретный вопрос журналиста «НГ», пострадал ли хоть один полицейский и нанесен ли ущерб хоть одному административному зданию в Костанае, Дюсембеков ответил отрицательно.

- Дело возбудили по факту попытки нападения, - уточнил он. - В рамках расследования выясним, кого привлекать. В том числе выясняется, кто вырывал лавочки в Сити-центре.

Позже корреспондент «НГ» уточнила в пресс-службе департамента полиции области расхождения по поводу применения резиновых пуль и ранения одного полицейского. Нам сообщили, что генерал имел в виду село Шетпе, а в Костанае генерал отдал приказ на применение спецсредств, в том числе резиновых пуль, но по факту их не использовали. Что касается ранения полицейского, то он «слегка повредил губу».

На том же брифинге комендант назвал три условия, при которых разрешается выезд за пределы области.

- Установлено 14 блокпостов, - сообщил Дюсембеков. - Выехать можно только в трех случаях: транспортировка больного при меднаправлении, которая возможна в присутствии врача и сопровождающего; перевозка продуктов и товаров народного потребления; похороны. В остальных случаях передвижения запрещены, просто так родственникам выехать нельзя, вернуться из России или других стран тоже. Это меры на период ЧП в стране. С 23.00 до 7.00 введен комендантский час, передвигаться можно только полиции и по служебным пропускам. Журналистам можно по согласованию с полицией и включением их в список разрешенных лиц.

На вопросы журналистов Дюсембеков ответил, что задержано более 600 человек, среди них - «незначительное количество жителей Астаны, Алматы, Караганды». Остальные - жители нашей области.

- Против 220 человек возбуждены административные дела, некоторые из них уже привлечены к ответственности, - пояснил он. - Также возбуждено одно уголовное дело по факту попытки нападения на здание акимата области, это ст. 269 УК РК, предусматривает наказание от 7 до 12 лет.

Комендант также заверил, что протестующих, которые просто стояли и выкрикивали лозунги, не задерживали, с ними лишь провели разъяснительную беседу.

Третий брифинг по обстановке в области провел 10 января заместитель начальника ДП Курмет МАЖИКЕНОВ. Он сообщили, что к административной ответственности, в частности к аресту от 5 до 10 суток, в регионе привлекли 260 человек.

Курмет Мажикенов сообщил, что за выходные все банкоматы наполнили деньгами / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- В Сарыкольском районе задержаны две автомашины, водители которых не подчинились законным требованиям полицейских и передвигались в ночное время, - сообщил Мажикенов. - Они ехали в сторону областного центра. Обоих арестовали на 5 суток. Арестован и гражданин России, передвигающийся на автомобиле с российским учетом, у него изъят травматический пистолет без номеров.

Кроме того, привлечены к ответственности несколько владельцев магазинов за продажу спиртных напитков.

На вопрос журналиста «НГ» о передвижении во время комендантского часа для тех, кто работает в ночную смену, Мажикенов ответил:

- Необходима справка с места работы, тогда проблем не будет. Мы используем индивидуальный подход. Вернуться в Костанай из России и других стран можно. Если это необходимо, проблем не будет. Выехать в другие страны нельзя.

Всю информацию по ограничениям в режиме ЧП можно узнать в колл-центрах по номерам: 8-714-2- 52-64-80, 8-714-2-52-61-92 9 (днем), 8-714-2-52-60-01 (в ночное время). Как отметил заместитель начальника ДП, сейчас на этих линиях большая нагрузка, поэтому планируют открыть дополнительные и увеличить число сотрудников для ответов на звонки.

Он также сообщил, что банкоматы пополнили наличными в выходные дни инкассаторы в сопровождении сотрудников полиции, поэтому проблем со снятием наличных, в том числе пенсий и зарплат, быть не должно.

Однако 12 января пенсионеры, держатели карт АО «Казпочта», жаловались на то, что в банкоматах Казпочты деньги закончились, в банкоматах Халык Банка можно снять только 10 000 тенге в день, в других банках - только с комиссией 1%.

Что со страной?

К тому моменту, когда вечером 5 января в Костанае на площади перед облакиматом запылали костры и загрохотали отпугивающие гранаты, уже было известно, что митингует не по-хорошему полстраны. Привычная интернет-связь была отключена. Поэтому сначала звонили родным и знакомым в разные регионы по соткам, а когда и с этим видом коммуникаций стало плохо, обменивались эсэмэсками, использовали полузабытые номера стационарных телефонов.

Информационный вакуум, кстати, для людей, по их словам, был одним из самых тяжелых потрясений в дни беспорядков. Естественно, когда дозированно стали давать Интернет, народ немедленно в постах стал подавать весточки, рассказывать, что, где и как переживали.

Наши друзья-спикеры были в обеих столицах, в которых ситуация складывалась диаметрально противоположно. В Нур-Султане силовики жестко взяли ситуацию под контроль, привычную жизнь омрачали, похоже, только отсутствие Интернета и, как следствие, невозможность платить картами, проблемы с наличностью.

В Нур-Султане мирно

- 4 января я находилась в Нур-Султане, - рассказала гражданский журналист «НГ» Ильзира СТАКАНОВА. - Была возможность увидеть столицу в самом центре, на левом берегу и на набережной. Никакой напряженности не наблюдалось, горожане спокойно передвигались по городу. Поздно вечером 4 января, когда мы уже шли вдоль набережной, можно было наблюдать поздних прохожих и детвору с родителями, возвращающихся с ледяных горок. К слову сказать, в столице, на реке Ишим, были организованы зимние развлечения: через определенные расстояния по склону залиты горки, есть прокат тюбингов. Желающих прокатиться было предостаточно, мы в том числе. Катались с удовольствием уже практически в полночь, даже в такое позднее время и даже в тот день бизнес работал. Со связью уже 4 января было крайне сложно, дозвониться родным не было возможности ни по мобильному, ни по межгороду. Худо-бедно спасала VPN... Уезжали 5 января. На улицах было так же мирно, автобусы ходили строго по графику, с такси проблем не было. Приходилось, правда, расплачиваться наличкой, так как Интернета уже не было. На железнодорожном вокзале было удивительно малолюдно, тихо и спокойно. Обычно там всегда вавилонское столпотворение. Прошли очень тщательный досмотр. Поезд отправился вовремя.

- Конкретно в нашем районе не было беспорядков, через пару кварталов только, - написал и коллега, бывший корреспондент «НГ» Булат МУСТАФИН. - Но лично своими глазами этого не видел, только видео в Интернете. Ходил днем по городу: очень много полиции, служащих Нацгвардии, совсем молоденькие пацаны - лет 18, наверное. Елку перед акиматом разобрали оперативно еще 5 января, горки тоже. Проблем поначалу была куча с обналичиванием денег и покупкой продуктов, но через пару дней наладилось, банковские приложения стали работать без Интернета.

Алматы - столица погромов

На юг как раз в начале января отправилась директор ОФ «Правовой медиацентр», в прошлом тоже сотрудник и редактор «НГ» Диана ОКРЕМОВА. Уехала с двумя дочками - каникулы же.

- Пять дней в Алматы сидели в доме подруги, прислушиваясь к регулярным выстрелам, без Интернета и понимания, что происходит, - написала она в «Фейсбуке». - Никогда я не могла предположить, что это случится в моей жизни, этот животный страх и ощущение тотальной беспомощности и бесправия. Те, кто говорят, что все это мирные митинги, идите к черту! Начиналось с них, но превратилось в самый настоящий террор - с убийствами, изнасилованиями, крушениями всего подряд и разрушенным городом, нашим лучшим городом, гордостью Казахстана. И мародерством с участием самых обычных людей. Таких, как мы. Мой знакомый приехал в свой отдел в торговом центре, стоял и смотрел, как из его отдела выносят товар мужчины, женщины с детьми, обычные люди. И ничего не мог сделать... Ничто не может оправдать насилие и бандитизм, никакие жизненные трудности, доведение «до ручки» и т. д. А тот факт, что мы, скорее всего, оказались просто пушечным мясом в политических играх, вдвойне жутко и отвратительно. И реальной правды мы, скорее всего, тоже не узнаем. Сил, терпения и здравого смысла всем нам. Соболезнования всем, кто пострадал в этих событиях.

В Алматы живет и казахстанский блогер Ержан ЕСИМХАНОВ, чьи колонки регулярно появляются в «НГ». В одном из своих постов в «Фейсбуке» он тоже отмечал, что в условиях отрезанности от Интернета, а значит, от информации, расползались в городе слухи. Правда, написал, что в панику алматинцы не впадали, чем он гордится. Признается, что четыре ночи провел, вооружившись чем попало и обходя дом, в котором спали его маленькие дети. Еще написал об уроках этих событий.

- Мы провели пять ночей в условиях чрезвычайного положения и четыре из них с очень дозированным доступом только к официальным новостям... Сразу поняли, что самое опасное для нас не боевики, а обычные бандиты... Поэтому научились объединяться, - пишет Есимханов. - Собрал в доме родственников. Мужчины дежурили по ночам, днем организованно продукты закупали и развозили тем, кому нужно из пожилых близких, чтобы лишний раз не выходили на улицу. Договорились с соседями на случай, если кто-то полезет. В общем, у нас был порядок... И последнее, война - это страшно. Тут без комментариев.

Ержан также написал, что все произошедшее еще предстоит осмыслить. Точно. И самое главное, чтобы то, что произошло, что началось с протестов ради лучшей жизни, было не зря.

А опасность такая есть. Огромная. Как он справедливо отметил, «у победы много отцов». Как только ситуацию в Алматы переломили, возникли персонажи, которых не было видно в дыму погромов. И оказалось, что они были на передовой.

Эти персонажи возникли везде. Онлайн расписываются в верности главе государства, зовут к миру и единству. Но хоть бы один молодой спортивный депутат в Костанае вышел вечером 5 января к людям на площадь и попробовал уговорить их не превращать митинг в сборище хулиганов.

Неужели то, что случилось, напрасно?