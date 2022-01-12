Об открытом участке теплотрассы за домом № 96 по ул. Козыбаева «НГ» сообщил житель Костаная Николай ИЛЬИН. По словам пенсионера, он часто прогуливается по центру города и уже несколько месяцев наблюдает, как замерзают открытые трубы.

Ул. Козыбаева, 96. Трубы рядом с детсадом без изоляции уже несколько месяцев

- Этот участок расположен прямо за забором детского сада, - пояснил Ильин. - Изоляцию содрали бомжи, которые регулярно обитают на этих трубах. У них тут и столовая, и ночлежка, и разговоры они ведут по душам... Мало того что все это слышат и видят дети, гуляющие за решетчатым забором, так по милости бомжей страдают и потребители тепла. Открыт приличный участок трубы, которая теперь греет улицу, но и бомжей, естественно!

По словам пенсионера, он понимает, что бездомным просто некуда деться. Но возникает вопрос: почему должны страдать добросовестные жители, которые исправно платят за тепло?

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели открытый участок трубы среднего диаметра. Людей без определенного места жительства на них в этот момент не было, но следы их обитания остались: пятилитровая бутылка, пластиковый стакан, остатки одежды.

Ул. Текстильщиков, 4/1. Работники КТЭК закрыли теплотрассу рубероидом и оцинкованным железом

Трубы рядом с домом № 4/1 по ул. Текстильщиков и детским садом № 6, о которых «НГ» писала две недели назад, сейчас хорошо закрыли рубероидом и частично оцинкованным железом.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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