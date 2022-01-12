Как парень из села Челгаши стал автором неофициального гимна Костаная в жанре хип-хоп

Знакомьтесь: 21-летний Аблай ОСИПОВ (творческий псевдоним Khan Ablai), автор песен «Северный город», «Танцы под Луной», «Образ» и клипов на свои треки.

Аблай Осипов начал записывать треки летом 2018 года

Родился в семье учительницы начальных классов и охранника в с. Челгаши Карасуского района. Сейчас учится на 4-м курсе кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова, работает на радио.

- Я с самого детства связан с музыкой, в нашей семье ее очень любят, - говорит Аблай. - Родители моей мамы, как и она сама, - очень творческие люди: дедушка и бабушка поют. Мой дед Мырзабек раньше был тамадой, часто проводил беташары (свадебный обычай - «НГ»), играл на домбре и призывал людей посмотреть на лицо келинки (невесты). Я учился в Челгашинской СШ на казахском языке. С начальных классов был активистом, часто пел на сцене, в основном популярные казахстанские песни, патриотические. Моя фирменная песня в школе - «Атамекен» Ескендира Хасангалиева. Специального музыкального образования у меня нет, всего лишь месяц посещал уроки фортепиано в 4-м классе, но, так как был очень неусидчивым ребенком, это быстро надоело.

Аблай считает, что у него есть предрасположенность к музыке. Когда в 2013-2015 годах в Челгашах появился доступ к Интернету, он начал заниматься вокалом с помощью статей на разных сайтах и видео на YouTube. Писал стихи, но полноценные песни получились немного позже.

Летом 2018 года, поступив в университет, решил, что будет заниматься музыкой и петь песни. Первый трек - «Примадонна» - вышел в ноябре, в нем был простой бит и простой мотив.

Сейчас Аблай записывает свои треки на студии Loopstudiorec в Костанае

- Это была песня про любовь, - вспоминает Аблай. - Таким образом я хотел привлечь внимание девушки, которую любил. И хоть этого не получилось, меня стали слушать другие люди. Сначала, конечно, это были друзья. Мне говорили: песня среднего качества, но у меня есть потенциал. Трек вышел только в соцсети «ВКонтакте», записывал ее на студии Auen Music в Костанае.

В октябре 2019 года Осипов выпустил трек «Оригами» - еще одну песню о любви, но с осенней атмосферой, более меланхоличную. В 2020 году из-за пандемии долгое время Аблай не мог выпускать песни, влиял и финансовый вопрос. Но в том же году он познакомился с Жолдыбеком Хамзиным, основателем костанайской студии звукозаписи Loopstudiorec, и 31 июля 2021 года на этой студии записал трек «Северный город» совместно с певицей Даяной Аманбаевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KHAN ABLAI (@khan_ablai11)

- Она проводила в городе открытые вокальные микрофоны, я написал ей, что хочу участвовать в таком мероприятии, после этого мы стали общаться, - рассказал Аблай. - Написал куплет для нее, и мы спели вместе. 3D-анимацию для моего мини-клипа на эту песню сделал 3D-дизайнер Абай Ахметбеков. Песня «Северный город», как можно понять из названия, - про Костанай. Мы снимали с дрона панораму города, также там присутствует 3D-дизайн комнаты. На все ушло 77 000 тенге: запись, сведение, клип и так далее. Но это того стоило - песня стала неофициальным гимном Костаная. Считаю, что трек приобрел локальную популярность, известный костанайский блогер Азамат Ибраев даже репостнул ее к себе в сторис в Instagram. Я решил записать трек именно про Костанай, во-первых, потому что у меня был стих про него, а во-вторых, услышал трек New York, который исполняли Jay-Z и Alicia Keys, и вдохновился им. Когда я только приехал в Костанай из Челгашей, гулял по городу, мне очень понравилась атмосфера. И в состоянии этой эйфории я написал этот стих.

Мини-клип «Северный город» набрал в Instagram около 3 000 просмотров, а новый трек «Танцы под Луной», который вышел в ноябре 2021 года, - уже более 5 000. Аблай объясняет такой успех тем, что для трека сделали сниппет (краткий анонс перед полноценным выходом):

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KHAN ABLAI (@khan_ablai11)

- Я решил, что треку нужен полноценный клип. Если «Северный город» был статичен, то на «Танцы под Луной» мы снимали мини-историю в известном в городе баре. Операторами были ребята из Azza Prod - известного в городе творческого объединения. Они раньше сняли видеоролик про костанайский автовокзал, который быстро набрал популярность. Нанял танцоров, массовкой были мои друзья. Песня и клип простые, это обычный танцевальный мотив. Позже, в декабре прошлого года, я выпустил трек «Образ», он набрал 2 000 просмотров, но зато трек показывал мой внутренний мир, я считаю это очень сильной работой.

Мы спросили Аблая, что повлияло на формирование его музыкального вкуса.

- В детстве любил смотреть музыкальные каналы: «Ру ТВ», «Муз ТВ», - ответил он. - Моими кумирами были Григорий Лепс, Валерий Меладзе. Любил музыкальные телепередачи: «Золотой граммофон», премии от Русского радио, «Голубой огонек». По мере взросления и с появлением Интернета у меня сформировался определенный музыкальный вкус: например, сейчас я делаю музыку в стиле нью-скул, рэп, хип-хоп, поп-музыка. Но помню, что в школе ненавидел рэп, не понимал, как можно слушать музыку, в которой нет мелодичности: Гуфа, Басту, АК-47, «Каспийский груз». Но позже познакомился с представителями западного хип-хопа, такими как 50 cent, Snoop Dog, Tupak, The Notorious B.I.G. Очень ими восхищался. Также полюбил песни Шакиры, Бейонсе и Рианны, американского поп-музыканта Фарелла Уильямса. Из отечественных исполнителей в то время слушал казахские группы «Орда», «Жігер» и МузАРТ, Кайрата Нуртаса. В старших классах познакомился с такими музыкантами, как Miyagi&Эндшпиль, Макс Корж, Скриптонит, Monatik, «Пицца», «Градусы».

Аблай вместе со своим кумиром, музыкантом Miyagi, во время концерта в Нур-Султане. Ноябрь 2018 г.

Тогда же пересмотрел свое отношение к творчеству Басты, который в то время был известен более лиричными песнями - «Выпускной» и «Сансара», такой Баста пришелся Аблаю по душе.

- Когда я поступил в универ, мой музыкальный вкус со старших классов не сильно изменился, но я стал слушать американских рэперов: 21 Savage, Post Malone, Lil Uzi Vert, а также казахстанских: 104, Кисло-сладкий, Bonah, Truwer, «Ирина Кайратовна», - рассказал он. - В 2019 году я участвовал на зимнем балу в КРУ, каждый факультет представлял определенную эпоху. Нашему попались 80-е, я изображал Майкла Джексона, а другие ребята показывали группу Qeen. Во время репетиций мы исполняли песни этой группы, поэтому я подумал, что нужно познакомиться с их творчеством. Они стали для меня проводником в мир музыки 20-го века. Так я начал слушать Bon Jovi, Metallica, Scorpions.

Сейчас Аблай Осипов взял музыкальную паузу, но многие песни уже записаны, в планах - в ближайшее время выпустить мини-альбом из 3-5 песен.

- Я решил заниматься музыкой, потому что это моя мечта, - говорит он. - Хочу собрать стадионы, мне нравится атмосфера творчества, создание звука.

Фото из личного архива Аблая ОСИПОВА